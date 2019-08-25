بنك مصر يقرر خفض الفائدة 1% على الشهادة ذات أجل 3 سنوات.. إليكم التفاصيل

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أعلن مسؤول في خدمة العملاء ببنك مصر إن البنك قد أعلن عن قراره الخاصة بخفض الفائدة بنسبة 1% على الشهادة الادخارية ذات آجال 3 سنوات، اليوم الأحد بعد القرار الصادر من قبل البنك المركزي المصري بخفض الفائدة 1.5% خلال فعاليات اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس الماضي.

وبحسب التصريحات التي أعلنها المسؤول بخدمة العملاء، فقد تراجعت الفائدة على شهادة الادخارية إلى نسبة 14% مقارنة بنسبة 15%، التي يتم صرف عائدها بصفة شهرية لمدة 3 سنوات.

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البنك الأهلي يخفض الفائدة بنسبة 1% على الشهادات الادخارية

كما سارع البنك الأهلي بإصدار قراره الخاص بخفض أسعار الفائدة 1% على الشهادات الادخارية ذات آجال 3 سنوات، بعد القرار الصادر من قبل البنك المركزي المصري خلال فعاليات اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس الماضي، بحسب التصريحات التي أعلنها نائب رئيس البنك الأهلي المصري يحيى أبوالفتوح.

وانخفضت شهادة الاستثمار بالبنك الأهلي لتسجل نسبة 14.75% بدلًا من نسبة 15.75%، التي يتم صرف عائدها شهرياً لمدة عام كامل.

كما تراجعت أسعار الفائدة بالبنك الأهلي على الشهادات الادخارية ذات آجال 3 سنوات لتنخفض من نسبة 15% إلى نسبة 14% يصرف عائدها شهرياً، بينما تراجعت أسعار الفائدة على الشهادة التي يصرف عائدها كل ثلاثة أشهر إلى نسبة 14.25% بدل من نسبة 15.25%.

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