بعد خفض أسعار الفائدة.. بلتون يعلن سوق المال هو أكبر المستفيدين

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أكد خبراء بالأسواق المالية إن البورصة تعد هي من أكبر المستفيدين من قرار الخاص بخفض أسعار الفائدة، باعتبار أن البورصة تعد وعاء ادخاري يحقق عوائد مرتفعة مقارنة بعوائد وأرباح البنوك، وأشاروا إلى أن بعض الشركات المقيدة في البورصة سوف تستفيد بطريقة مباشر بسبب تحمل قوائمها المالية مصروفات تمويلية ضخمة، بينما سوف تلجأ شركات أخرى إلى إعادة التفكير من جديد فى تمويل توسعاتها المستقبلية عبر الاقتراض البنكي.

ووصف المتعاملين خفض أسعار الفائدة بـ “الكبير نسبياً”، مقارنة بالتوقعات التي كانت تدل على نقطة مئوية واحدة فقط، وأكدوا أنها تعد فرصة من أجل التحرك الإيجابي، وخروج سوق المال من التحركات العرضية، وتخطى مستوى المقاومة عند مستوى 14400 نقطة، ثم ملامسة مستوى 15320 نقطة، المستوى الأعلى لها خلال العام الراهن 2019.

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بلتون تصدر قائمة بـ 8 أسهم تستفيد بطريقة مباشرة من قرار خفض أسعار الفائدة

وقد قامت وحدة أبحاث بنك الاستثمار بلتون بتحديد قائمة مختصرة تضم ما يقرب من 8 أسهم سوف تستفيد بطريقة مباشر من قرار خفض أسعار الفائدة، وتضم تلك القائمة الأسهم التالية:

سهم حديد عز. سهم العز الدخيلة للصلب. سهم غبور أوتو. سهم بالم هيلز للتعمير. سهم سوديك. سهم مدينة نصر للإسكان والتعمير. سهم مصر الجديدة للإسكان والتعمير. سهم أوراسكوم كونستركشن.

أعلنت وحدة أبحاث بنك الاستثمار بلتون خلال الورقة البحثية الصادرة عنها حديثاً إن قرار خفض أسعار الفائدة يعد فرصة من أجل زيادة السيولة في تلك الأسهم، ويعمل على فتح المجال من أجل صعود الأسعار لباقى الأسهم بدعم من معدلات النمو القوية التي تحققها السوق، والتى تتخطى نسبة 20% مقارنة بمتوسطات نسبة 8% ونسبة 9%، بالشرق الأوسط، والخليج، وشمال أفريقيا.

محمد الأعصر: سوق المال حقق مكاسب سريعة خلال شهر أغسطس 2019

أعلن رئيس قسم التحليل الفنى بشركة أمان لتداول الأوراق المالية محمد الأعصر، إن السوق المال قد حقق مكاسب سريعة خلال شهر أغسطس الجاري لعام 2019، حيث اختراق مستوى المقاومة عند 14200 نقطة، الذي تحول لدعم رئيسي خلال الوقت الراهن.

وأشار محمد الأعصر إلى أن اختراق المستوى الأخير يعد إشارة تأكيد على استئناف الاتجاه الصعودي على المدى المتوسط، مستهدفة ما يقرب من 17500 نقطة، خلال النصف الثاني من العام الراهن 2019.

وحدد تحركات ما يقرب من 6 أسهم خلال النصف الثاني، تمثل الأكثر استفادة من خفض أسعار الفائدة، على رأسها “سهم حديد عز”، الذي سوف يستهدف مستوى يقرب من 7 جنيهات، وسهم السادس من أكتوبر للتنمية “سوديك”، عند مستوى 21 جنيهاً، و سهم مصر الجديدة للإسكان عند مستوى 37 جنيهاً، وسهم البنك التجارى الدولى عند مستوى 88 جنيهاً، وسهم بالم هيلز للتعمير عند مستوى 2.8 جنيه، وسهم سيدى كرير عند مستوى 16 جنيهاً.

عمرو أبو العينين: أن قرار خفض الفائدة بداية عملية التيسير النقدي

ويرى العضو المنتدب، رئيس قطاع إدارة الأصول بمجموعة سى آى كابيتال القابضة للاستثمارات عمرو أبو العينين، أن قرار خفض أسعار الفائدة يعد بداية عملية التيسير النقدي، وأعلن عن توقعاته باستكمال مستويات التيسير النقدي، وخفض الفائدة بشكل أكبر خلال الفترة القادمة بالتزامن مع هدوء معدلات تضخم الاقتصادي.

وطالب عمور أبو العينين بمراقبة تباطؤ أداء بعض الأسواق المالية العالمية، وأيضاً مراقبة الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين بالعالم الدولة الصينية والولايات المتحدة الأمريكية، وأشار إلى أن السوق المالي المصري لا يمكن أن تعمل بمعزل عن الاقتصادات المحيطة.

وأكد أبو العينين، إلى أن خفض أسعار الفائدة يعد فرصة للكيانات العاملة في السوق المحلية من أجل دراسة فرص التوسع، مع انخفاض تكلفة رأس المال عبر البنوك، كما يمثل فرصة من أجل تقليل الفوائد الدائنة للشركات التى اعتمدت على الاقتراض بشكل كبير خلال الفترات السابقة.

إبراهيم النمر: المؤشر الرئيسي للبورصة يسعى لتأكيد تخطيه مستوى المقاومة 14300 نقطة

أعلن رئيس قسم التحليل الفنى ببنك الاستثمار نعيم إبراهيم النمر، إن المؤشر الرئيسى يسعى من أجل تأكيد تخطيه مستوى المقاومة 14300 نقطة “الذي يمثل القمة السابقة”، على المدى القريب، وأشار إلى أنه في حال تمكنه من النجاح فسوف يعزز فرصة الصعود إلى مستوى 14800 نقطة

يجدر هنا الإشارة إلى أن لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري، كانت قد قررت يوم الخميس السابق، خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وعلى سعر العملية الرئيسية بما يقرب من 150 نقطة أساس، لتكون كالتالي: بنسبة 14.25% ونسبة 15.25% ونسبة 14.75% على الترتيب، كما تم خفض سعر الائتمان، وسعر الخصم بما يقرب من 150 نقطة أساس ليسجل نسبة 14.75%.

وقد شهدت تعاملات البورصة المصرية حالة من الارتفاعات الجماعية مع نهاية تعاملات الأسبوع السابق، فقد ارتفاع مؤشر البورصة الرئيسى EGX30 بنسبة 0.27% عند مستوى 14333 نقطة، وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 2.4% إلى 553 نقطة، والمؤشر الأوسع نطاقًا EGX100 بما يقرب من نسبة 1.5% مسجلاً ما يقرب من 1443 نقطة.

مجدي الطاهر: قرار خفض أسعار الفائدة قد تأخر بعض الوقت

وقد أعلن مجدى الطاهر، رئيس مجلس إدارة شركة روبكس لتصنيع البلاستيك، إن القرار الخاص بخفض أسعار الفائدة قد تأخر بعض الوقت فى ظل احتياج القطاع الخاص إلى تمويل مشروعاته، وفي ظل بحثه عن فرص توسعية.

وأضاف أن خفض أسعار الفائدة بمثابة “قبلة الحياة” لسوق المال المصري، الذي جفت منابع السيولة الخاصة به خلال الفترة السابقة، بسبب اتجاه المستثمرين إلى الأوعية الإدخارية المرتفعة العائد في البنوك.

وأوضح مجدي الطاهر أن وضع العملة المصرية “الجنيه”، القوي أمام العملة الأمريكية “الدولار”، مع انخفاض معدلات التضخم الاقتصادي تدل إلى استمرار خفض أسعار الفائدة إلى مستويات أقل خلال الفترة القادمة، وتوقع الوصول إلى معدلات وصفها بالطبيعية عند مستوى 11.5% للإيداع، و بنسبة 13.5% للإقراض.

وأضاف الطاهر، إلى أن أسعار الفائدة الراهنة تشجع بشكل نسبي على الاقتراض، ولا مانع أن تستعيد “روبكس”، فكرة الاقتراض من جديد بعد أن جمدتها خلال الوقت السابق.

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