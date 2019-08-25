أصداء واسعة بعد التخفيض الكبير بأسعار الفائدة

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بعد قرار خفض أسعار الفائدة الذي أحدث أصداء واسعة بين ممثلي مختلف القطاعات الاقتصادية في مصر، حيث قررت لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري يوم الخميس السابق بإجراء تخفيض كبير على أسعار الفائدة بنحو 150 نقطة أساس بأعلى مستوى لتخفيض أسعار الفائدة منذ قرار تعويم العملة المصرية “الجنيه” خلال شهر نوفمبر لعام 2016.

وقد شهدت البنوك المصرية المحلية اليوم الأحد خلال فعاليات الاجتماعات المكثفة من قبل لجان “الأليكو”، من أجل بحث وضع أسعار الفائدة الجديدة على أوعيتها الادخارية المختلفة، مثل حسابات التوفير، وكذلك الشهادات الاستثمار، و حسابات كبار العملاء، التي قد تنخفض بما يقرب من 1 إلى 1.5 نقطة مئوية عن المستوى الراهن.

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ويأتى تلك الأحداث بعد القرار الصادر من قبل البنك المركزى المصري الخاص بخفض أسعار الفائدة على الإيداع، وعلى الإقراض وسعر العملية الرئيسية إلى النسب التالية: 14.25% و15.25% و14.75% على الترتيب، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بما يقرب من 1.5 نقطة إلى نسبة 14.75%.

يتفق القرار خفض أسعار الفائدة مع ما تحقق بالفعل في معدل التضخم الاقتصادي المستهدف بنسبة 9% يزيد أو يقل بما يقرب من نسبة 3% خلال الربع الأخير من العام القادم 2020، وقد استقرار الأسعار على المدى المتوسط، وهذا يؤكد على لجنة السياسة النقدية سوف تستمر باتخاذ قراراتها بناءً على معدلات التضخم الاقتصادي المتوقعة خلال فترة المستقبل، وليس المعدلات الراهنة.

وينتظر محللين الأسواق المالية أن تستقبل البورصة المصرية القرار بترحيب خصوصاً خلال اليوم، وقد أكدوا أن قرار خفض أسعار الفائدة من شأنه أن يعطي دفعة جديدة إلى مؤشرات البورصة المصرية في العمل على تعزيز اتجاهها نحو الانتعاش خلال الفترة القادمة، بعد مرور عيد الأضحى.

واعتبروا المحللين أن البورصة المصرية سوف تكون أكبر المستفيدين من هذا القرار الخاص بخفض أسعار الفائدة، كما رحب المصدرون بقرار الصادر عن البنك المركزى المصرى حيث أنهم كانوا يتوقعون هذا القرار، كما يساعدهم على زيادة تنافسية الصادرات المصرية بالأسواق الخارجية، مطالبين بمزيد من التخفيض من أجل مواجهة سياسات الدعم، التي تقدمها الأسواق المنافسة، بينما أعلن المستوردين إلى أن القرار إيجابي على المدى المتوسط، وسوف يساعد على خفض الأسعار، بسبب الانخفاض المتوقع بتكلفة التمويل.

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