تراجع المكرونة وارتفاع البلطي.. تعرف على أسعار الأسماك بسوق العبور اليوم الأحد

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ارتفع خلال تعاملات اليوم الأحد بسوق العبور سعر السمك البلطي، بقيمة جنيهاً واحداً، حيث تراوح سعر كيلو السمك البلطي ما بين 23 إلى 27 جنيهاً مصرياً، مقارنة بمستويات الأسعار أمس السبت.

وخلال تعاملات اليوم بسوق العبور فقد تراجع سعر كيلو السمك المكرونة السويسي بقيمة 5 جنيهات، حيث تراوح سعر الكيلو ما بين 50 إلى 64 جنيهاً مصرياً، كما تراجع سعر كيلو الكابوريا بقيمة 10 جنيهات، ليسجل سعر الكيلو ما بين 30 إلى 140 جنيهاً مصرياً.

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واستقر سعر كيلو السمك البوري، خلال تعاملات اليوم الأحد بسوق العبور، حيث تراوح سعر الكيلو ما بين 35 إلى 45 جنيهاً مصرياً، كما استقر سعر كيلو السمك الفيليه البلطي حيث يتراوح سعر الكيلو ما بين 30 إلى 90 جنيهاً مصرياً.

وسجل سعر كيلو السبيط، والكالماري ما بين 90 إلى 190 جنيه، وتراوح سعر كيلو الجمبري ما بين 300 إلى 350 جنيهاً مصرياً.

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