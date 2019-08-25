بنك مصر يقرر خفض الفائدة على حساب كبار العملاء “VIP” بنسبة 1.5%

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أعلن اليوم الأحد بنك مصر عن قراره الخاص بخفض الفائدة بنسبة 1.5% على حساب يوم بيوم لفئة كبار العملاء “VIP”، وقد جاء هذا القرار تأثراً بالقرار الصادر عن البنك المركزي المصري الخاص بخفض أسعار الفائدة 1.5%.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن بنك مصر يقسم حساب كبار العملاء إلى 5 شرائح، ويسجل الحد الأدنى للشريحة الأولى مليون جنيهاً مصرياً، وتتباين أسعار الفائدة بين شرائح الحساب، حيث تزيد أسعار الفائدة مع زيادة حجم الشريحة كالآتي:

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الشريحة الأولى من قيمة مليون جنيه إلى قيمة مليوني جنيه، انخفضت أسعار الفائدة من نسبة 7.25% إلى نسبة 5.75%.

الشريحة الثانية من قيمة مليوني جنيه إلى قيمة 10 مليون جنيه، تراجعت أسعار الفائدة من نسبة 7.75% إلى نسبة 6.25%.

الشريحة الثالثة من قيمة 10 مليون جنيه إلى قيمة 30 مليون جنيه، حيث تراجعت أسعار الفائدة من نسبة 8.25% إلى نسبة 6.75%.

الشريحة الرابعة من قيمة 30 مليون جنيه إلى قيمة 100 مليون جنيه، انخفضت أسعار الفائدة من نسبة 8.75% إلى نسبة 7.25%.

الشريحة الخامسة، وهي الشريحة والأخيرة وهي ما تفوق الـ 100 مليون جنيه، فقد تراجعت من نسبة 10% إلى نسبة 8.5%.

وقد قرر البنك المركزي المصري يوم الخميس السابق بخفض أسعار الفائدة بنسبة 1.5%، حيث سجلت أسعار الفائدة بعد القرار إلى نسبة 14.25% بالنسبة إلى الإيداع، وبنسبة 15.25% بالنسبة للإقراض.

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