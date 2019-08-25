بعد خفض الفائدة.. ماذا حدث لأسعار الدولار مع بداية أول تعاملات؟

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استقر مع بداية تعاملات اليوم الأحد سعر صرف الدولار اليوم أمام العملة المصرية “الجنيه”، خلال تعاملات 10 بنوك، مقارنة بمستوى سعر صرف الدولار خلال تعاملات مساء يوم الخميس السابق، وذلك في أول أيام تداول العملات في البنوك المصرية بعد القرار الصادر عن البنك المركزي المصري يوم الخميس الماضي الخاص بخفض أسعار الفائدة بنسبة 1.5%.

استقرار سعر صرف الدولار اليوم بـ 10 بنوك

وقد حافظ سعر صرف الدولار على مستواه خلال تعاملات البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، عند مستوى 16.52 جنيه للشراء وسجل سعر البيع 16.62 جنيه.

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واستقر سعر صرف الدولار خلال تعاملات البنك العربي الأفريقي، وبنك الإسكندرية عند مستوى 16.53 جنيه للشراء، وسجل سعر البيع 16.63 جنيه.

حافظ سعر صرف الدولار اليوم على مستواه خلال تعاملات البنوك التالية، “التجاري الدولي، والتعمير والإسكان، والبركة، وقناة السويس، وكريدي أجريكول”، عند مستوى 16.55 جنيه للشراء، وسجل سعر البيع 16.65 جنيه.

واستقر سعر صرف الدولار خلال تعاملات مصرف أبو ظبي الإسلامي اليوم الأحد، عند مستوى 16.56 جنيه للشراء، وسجل سعر البيع 16.65 جنيه.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن أسعار الفائدة في البنك المركزي المصري بعد قرار الخفض فقد سجلت نسبة 14.25% على الإيداع، ونسبة 15.25% على الإقراض.

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