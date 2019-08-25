بعد خفضها بنسبة 1.5%.. إليكم توقعات بنوك الاستثمار لمستقبل الفائدة حتى آخر عام 2020

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أعلنت 3 بنوك استثمار عن توقعاتها أن يقدم البنك المركزي المصري على إجراء خفض جديد على أسعار الفائدة ما بين 2% إلى 5% خلال الفترة المتبقية من العام الراهن 2019، وحتى نهاية العام القادم 2020.

ويأتي هذا بعد أن قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري على استئناف دورتها الخاصة بتيسير السياسات النقدية، من خلال العمل على خفض أسعار الفائدة بنسبة مئوية تصل إلى 1.5% يوم الخميس السابق، حيث سجلت نسبة 14.25% على الإيداع، ونسبة 15.25% على الإقراض.

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رضوى السويفي: من المتوقع خفض المركزي أسعار الفائدة بين 3.5% إلى 5% حتى نهاية 2020

أعلنت رئيسة قسم البحوث ببنك الاستثمار فاروس رضوى السويفي، خلال تصريحات صحفية لها، إنه من المتوقع أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة ما بين نسبة 3.5% إلى نسبة 5% خلال الفترة من الآن، وحتى نهاية العام القادم 2020.

وأضافت رضوى السويفي أنها تتوقع أن يقوم البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بنسبة مئوية تصل إلى 1.5% مرة أخرى خلال العام الراهن 2019، على أن يخفض أسعار الفائدة بنسبة ما بين 2% إلى 3.5% خلال العام القادم 2020.

بلتون يتوقع أن يخفض المركزي المصري أسعار الفائدة 4% حتى نهاية 2020

أعلن بنك الاستثمار بلتون، عن توقعه أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بنسبة 4% خلال الفترة المتبقية من العام الراهن 2019، وحتى نهاية العام القادم 2020.

وأشار بنك بلتون، خلال التقرير الصادر عنه أمس السبت، “نرى فرصة من أجل خفض أسعار الفائدة بما يقرب من 100 نقطة أساس أخرى خلال الربع الرابع من العام الراهن 2019، وبما يقرب من 300 نقطة أساس خلال العام القادم 2020”.

وأضاف التقرير الصادر عن بلتون، “نتوقع خفض أسعار الفائدة بما يقرب من 100 نقطة أساس خلال فعاليات اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري الذي سوف يعقد فعاليات اجتماعه خلال يوم 14 من شهر نوفمبر لعام 2019، وخفض آخر لأسعار الفائدة بواقع يقرب من 300 نقطة أساس خلال عام 2020”.

وتابع بنك بلتون: “إن هدوء الضغوط التضخمية، إلى جانب حالة الاقتصاد الكلي المتماسكة سوف يسمحان باستمرار دورة التيسير النقدي هذه المرة في رؤيتنا، ولكننا ما زلنا نتوقع أن يتم خفض أسعار الفائدة على فترات متفرقة على مدار العام بما يقرب من 100 نقطة أساس، بضوء النمط الذي يتبعه البنك المركزي المصري، و المراجعة الربع سنوية المتوقعة بالنسبة إلى أسعار الوقود”.

بنك برايم يتوقع خفض المركزي المصري أسعار الفائدة ما بين 2 و3% خلال عام 2020

أعلن بنك الاستثمار برايم أنه يتوقع أن يقوم البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة ما بين 2% و3% خلال العام القادم 2020، وهذا الأمر مرهون بحدوث خفض جديد لأسعار الفائدة خلال العام الراهن 2019 بتطورات العديد من العوامل الاقتصادية.

كما أوضح بنك برايم خلال التقرير الصادر عنه أمس السبت، “توقعنا خلال الفترة السابقة خفض ما بين 100 نقطة و 200 نقطة أساس خلال الربع الأخير من العام الراهن 2019، وبالتالي فإن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بإجراء تخفيضات أخرى خلال هذا العام سوف يعتمد على مزيد من التطورات بالبيئة الخارجية”.

وأشار بنك برايم إلى أن من أبرز تلك التطورات هو قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتنفيذ خفض آخر بأسعار الفائدة، مرحجاً أن تظل توقعات التضخم الاقتصادي مواتية بفضل نهاية تدابير الضبط المالي، وتابع بنك برايم: “غير أننا مازلنا نتوقع أن يتم خفض أخرى بمقدار يقرب من 200 نقطة و300 نقطة أساس خلال العام الجديد 2020.

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