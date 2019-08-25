ارتفاع طفيف بـ مؤشر البورصة الرئيسي.. ورأس المال السوقي يخسر اليوم 2.6 مليار جنيه

Advertisements

انتهت تعاملات البورصة اليوم بارتفاع طفيف في مؤشر البورصة الرئيسي “EGX 30″، خلال تعاملات اليوم الأحد خلال أول أيام التداول بعد قرار البنك المركزي المصري الخاص بخفض أسعار الفائدة بنحو 150 نقطة أساس يوم الخميس السابق، وقد ارتفع مؤشر البورصة الرئيسي بنسبة 0.05% عند مستوى 14340.5 نقطة.

وقد أعلن لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري، عن قرارها يوم الخميس السابق، الخاص بخفض أسعار الفائدة على الإيداع، وعلى الإقراض بما يقرب من 150 نقطة أساس لتصل إلى ما يقرب من 14.25% و 15.25% على الترتيب.

Advertisements

خلال تعاملات اليوم بالبروصة المصرية تراجع مؤشر “EGX30 Capped”، وهو مؤشر محدد الأوزان بنسبة مئوية تصل إلى 0.34% حيث تم إغلاق تعاملات اليوم عند مستوى 17576.96 نقطة.

وكما انخفض مؤشر “EGX50 EWI” لأكبر 50 شركة متداولة، بنسبة مئوية تصل إلى 0.75% عند مستوى 2155.56 نقطة، وتراجع مؤشر ” EGX30 TR” لأنشط 30 شركة للعائد الكلي، بنسبة مئوية تصل إلى 0.69% عند مستوى 5285.33 نقطة.

كما انخفض خلال تعاملات اليوم مؤشرات”EGX100″، بنسبة مئوية تصل إلى 0.57% حيث أغلق تعاملات اليوم عند مستوى 1435.02 نقطة، ومؤشر “EGX70″، انخفض بنسبة مئوية تصل إلى 0.81% حيث تم إغلاق تعاملات اليوم عند مستوى 548.61 نقطة.

سجل حجم التداول خلال الجلسة البورصة اليوم بما يقرب من 974.3 مليون جنيهاً مصرياً وتراجع رأس المال السوقي بما يقرب من 2.6 مليار جنيهاً مصرياً، ليسجل ما يقرب من 756.7 مليار جنيهاً مصرياً مع نهاية تعاملات اليوم.

واتجه المستثمرين الأجانب وحدهم خلال تعاملات البورصة اليوم إلى البيع، لتبلغ صافي مبيعات المستثمرين الأجانب بما يقرب من 53.8 مليون جنيهاً مصرياً.

بينما اتجه المصريين، والمستثمرين العرب خلال تعاملات البورصة اليوم إلى الشراء، بصافي قيمة مشتريات المصريين تصل إلى 37.9 مليون جنيه، وسجل صافي قيمة مشتريات المستثمرين العرب ما يقرب من 15.96 مليون جنيهاً مصرياً.

وسجل عدد أسهم الشركات المرتفعة خلال تعاملات اليوم ما يقرب من 46 شركة، بينما تراجعت أسهم ما يقرب من 106 شركة، ولم تتغير أسهم حوالي 28 شركة خلال تعاملات البورصة.

أقرا المزيد بعد خفض أسعار الفائدة.. بلتون يعلن سوق المال هو أكبر المستفيدين