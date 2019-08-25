سعر الدولار يتراجع 3 قروش أمام الجنيه بالمركزي في ختام التعاملات

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تراجع سعر صرف العملة الأمريكية “الدولار”، أمام العملة المصرية “الجنيه”، خلال التعاملات الرسمية اليوم الأحد في البنك المركزي المصري، بقيمة 3 قروش، حيث سجل سعر الشراء عند مستوى 16.50 جنيه، وسجل سعر البيع 16.63 جنيه، في مقابل سعر صرف الدولار أمام الجنيه خلال تعاملات يوم الخميس السابق عند مستوى 16.53 جنيه للشراء، وسجل سعر البيع ما يقرب من 16.66 جنيه.

وتبعاً للأسعار الصادرة الخاصة بسعر صرف العملات الأجنبية خلال تعاملات اليوم الأحد، فقد سجل متوسط سعر صرف الدولار اليوم بالبنوك، عند مستوى 16.54 جنيهاً مصريا ً للشراء، كما سجل سعر البيع ما يقرب من 16.64 جنيهاً مصرياً.

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وسجل أعلى سعر للدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، خلال تعاملات بنك الكويت الوطنى عند مستوى 16.55 جنيهاً مصرياً للشراء وسجل سعر البيع ما يقرب من 16.65 جنيهاً مصرياً، بينما سجل أدنى سعر صرف للدولار خلال تعاملات اليوم ببنك مصر عند مستوى 16.52 جنيه للشراء، وسجل سعر البيع ما يقرب من 16.62 جنيهاً مصرياً.

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