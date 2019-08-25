بعد ارتفاعها الكبير.. غرفة القاهرة: لا وجود لأزمة “بطاطس” بالسوق المصري

Advertisements

سجَّل سعر بيع البطاطس خلال تعاملات اليوم، ارتفاعا كبيراً بنسبة تصل إلى 30% بسوق الجملة، حيث تفاوتت سعر كيلو البطاطس في الجملة ما يقرب من 6 إلى 7 جنيهات للكيلو الواحد، وسجل سعر التجزئة ما يقرب من 10 جنيهات لكيلو البطاطس الواحد بالأسواق التجارية المصرية.

وأعلن، نائب رئيس شعبة الخضر والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية حاتم نجيب، أن الأسباب التي أدت إلى ارتفاع أسعار البطاطس هو أن التخزين يتم خلال الفترة من شهر يوليو حتى منتصف شهر أغسطس لمحصول البطاطس، ونفى وقوع أي أزمة أدت إلى زيادة في أسعار البطاطس مقارنة بما حدث خلال العام السابق 2018، لقيام القوات المسلحة بعمل ثلاجات من أجل تفادي تلك المشاكل التي تؤدي إلى ارتفاع أسعار المحاصيل الزراعية، و التقلبات السعرية، والقضاء على أزمات السوق.

Advertisements

وأشار حاتم نجيب إلى أن الفترة التي يحدث فيها عجز بمحصول البطاطس، هي الفترة البينية بين العروة الصيفية، والنيلية، خلال شهر أكتوبر من كل عام.

أقرا المزيد أسعار الدواجن تواصل الانخفاض “الكيلو ب22 جنيه”