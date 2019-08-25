سعر الدولار يتراجع أمام الجنيه في 5 بنوك بعد خفض أسعار الفائدة

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خلال تعاملات اليوم الأول بعد خفض أسعار الفائدة من قبل لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري خلال يوم الخميس السابق بنسبة 1.5%، حيث تراجع سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري بتعاملات اليوم الأحد بـ 5 بنوك مع نهاية تعاملات اليوم، مقارنة بمستواه سعر صرف الدولار اليوم خلال فترة التعاملات الصباحية، بينما استقر سعر الدولار بـ 5 بنوك أخرى.

انخفاض الدولار بـ 5 بنوك خلال تعاملات اليوم الأحد

انخفض سعر صرف الدولار في بنك التجاري الدولي، وبنك التعمير والإسكان بقيمة 3 قروش، إلى مستوى 16.52 جنيهاً مصرياً للشراء، وسجل سعر البيع 16.62 جنيهاً مصرياً.

تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه خلال تعاملات بنك قناة السويس، وبنك كريدي أجريكول بقيمة قرشين، عند مستوى 16.53 جنيه للشراء، وسجل سعر البيع 16.63 جنيهاً مصرياً.

خفض سعر صرف الدولار خلال تعاملات بنك البركة، بقيمة قرشاً واحداً، عند مستوى 16.54 جنيهاً مصرياً للشراء، وسجل سعر البيع 16.64 جنيهاً مصرياً.

استقرار سعر صرف الدولار خلال تعاملات 5 بنوك اليوم الأحد

حافظ سعر صرف العملة الأمريكية “الدولار” على مستواه خلال تعاملات بنك الأهلي المصري، وبنك مصر عند مستوى 16.52 جنيهاً مصرياً للشراء، وسجل سعر البيع ما يقرب من 16.62 جنيهاً مصرياً.

استقر سعر صرف الدولار خلال تعاملات بنك العربي الأفريقي، وبنك الإسكندرية عند مستوى 16.53 جنيهاً مصرياً للشراء وسجل سعر البيع ما يقرب من 16.63 جنيهاً مصرياً.

استقر سعر العملة الأمريكية “الدولار” خلال تعاملات مصرف أبوظبي الإسلامي عند مستوى 16.56 جنيهاً مصرياً للشراء، وسجل سعر البيع ما يقرب من 16.65 جنيهاً مصرياً.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن لجنة السياسة النقدية التابعة إلى البنك المركزي المصري قررت خلال اجتماعها الذي عقد يوم الخميس السابق بخفض أسعار الفائدة بنسبة 1.5% لتصل إلى نسبة 14.25% على الإيداع، وإلى نسبة 15.25% على الإقراض.

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