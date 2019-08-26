أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور اليوم

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استقرت خلال تعاملات اليوم بسوق العبور للجملة أسعار الخضر والفاكهة، عند نفس مستويات أسعار تعاملات أمس الأحد، حيث تراوح سعر كيلو الطماطم بين جنيهين إلى 4 جنيهات، وسجل سعر كيلو البطاطس ما بين 3 جنيهات إلى 5.5 جنيه، وتراوح سعر كيلو البصل ما بين جنيهين إلى 3.5 جنيه.
أسعار الخضروات خلال سوق العبور اليوم الاثنين
- تراوح سعر كيلو الطماطم ما بين جنيهين إلى 4 جنيهات.
- تراوح سعر كيلو البطاطس ما بين 3 جنيهات إلى 5.5 جنيه.
- تراوح سعر كيلو البصل ما بين جنيهين إلى 3.5 جنيه.
- تراوح سعر كيلو الفاصوليا ما بين 25 إلى 35 جنيها.
- تراوح سعر كيلو الباذنجان البلدي ما بين 1.5 جنيه إلى 3 جنيهات.
- تراوح سعر كيلو الفلفل الرومي البلدي ما بين جنيهين إلى 4.5 جنيه.
- تراوح سعر كيلو الفلفل الحامي البلدي ما بين جنيهين إلى 4.5 جنيه.
- تراوح سعر كيلو الملوخية ما بين جنيهين إلى 3 جنيهات.
- سجل سعر كيلو الخيار البلدي ما بين جنيهين إلى 3.5 جنيه.
- تراوح سعر كيلو البامية ما بين 14 إلى 20 جنيه.
أسعار الفاكهة اليوم الاثنين بسوق العبور
- سجل سعر كيلو الليمون البلدي ما بين 5 جنيهات إلى 11 جنيها.
- سجل سعر كيلو العنب البناتي الأصفر ما بين 4 إلى 6 جنيهات.
- سجل سعر كيلو العنب البناتي الأحمر ما بين 4 إلى 7 جنيهات.
- سجل سعر كيلو التين البرشومي ما بين 5 إلى 8 جنيهات.
- سجل سعر البطيخة التي يتراوح وزنها ما بين 4 إلى 6 كيلوجرامات، ما بين 10 جنيهات إلى 15 جنيهاً.
- تراوح سعر كيلو المانجو البلدي ما بين 5 إلى 10 جنيهات.
- تراوح سعر كيلو المانجو العويس ما بين 17 إلى 25 جنيه.
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