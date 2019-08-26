أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور اليوم

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استقرت خلال تعاملات اليوم بسوق العبور للجملة أسعار الخضر والفاكهة، عند نفس مستويات أسعار تعاملات أمس الأحد، حيث تراوح سعر كيلو الطماطم بين جنيهين إلى 4 جنيهات، وسجل سعر كيلو البطاطس ما بين 3 جنيهات إلى 5.5 جنيه، وتراوح سعر كيلو البصل ما بين جنيهين إلى 3.5 جنيه.

أسعار الخضروات خلال سوق العبور اليوم الاثنين

تراوح سعر كيلو الطماطم ما بين جنيهين إلى 4 جنيهات.

تراوح سعر كيلو البطاطس ما بين 3 جنيهات إلى 5.5 جنيه.

تراوح سعر كيلو البصل ما بين جنيهين إلى 3.5 جنيه.

تراوح سعر كيلو الفاصوليا ما بين 25 إلى 35 جنيها.

تراوح سعر كيلو الباذنجان البلدي ما بين 1.5 جنيه إلى 3 جنيهات.

تراوح سعر كيلو الفلفل الرومي البلدي ما بين جنيهين إلى 4.5 جنيه.

تراوح سعر كيلو الفلفل الحامي البلدي ما بين جنيهين إلى 4.5 جنيه.

تراوح سعر كيلو الملوخية ما بين جنيهين إلى 3 جنيهات.

سجل سعر كيلو الخيار البلدي ما بين جنيهين إلى 3.5 جنيه.

تراوح سعر كيلو البامية ما بين 14 إلى 20 جنيه.

أسعار الفاكهة اليوم الاثنين بسوق العبور

سجل سعر كيلو الليمون البلدي ما بين 5 جنيهات إلى 11 جنيها.

سجل سعر كيلو العنب البناتي الأصفر ما بين 4 إلى 6 جنيهات.

سجل سعر كيلو العنب البناتي الأحمر ما بين 4 إلى 7 جنيهات.

سجل سعر كيلو التين البرشومي ما بين 5 إلى 8 جنيهات.

سجل سعر البطيخة التي يتراوح وزنها ما بين 4 إلى 6 كيلوجرامات، ما بين 10 جنيهات إلى 15 جنيهاً.

تراوح سعر كيلو المانجو البلدي ما بين 5 إلى 10 جنيهات.

تراوح سعر كيلو المانجو العويس ما بين 17 إلى 25 جنيه.

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