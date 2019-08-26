"بلوم" يطلق خدمات الدفع الاتلامسي ببطاقات الائتمان والخصم المباشر

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أعلن بنك بلوم مصر عن إطلاق خدمة الدفع اللاتلامسي “contactless”، وذلك من خلال استخدام بطاقات الائتمان، وبطاقات الخصم المباشر الصادرة عن البنك، تبعاً للبيان الصادر عن البنك اليوم الاثنين.

أعلن بنك بلوم مصر، إن الخدمة الجديدة تأتي في إطار سعي البنك من أجل تطوير وتحديث الدائم والمستمر لكافة منتجاتها وخدماتها المصرفية بما يتواكب مع متطلبات السوق المالي، و احتياجات جميع العملاء، وبما يتماشى مع آليات التطور التكنولوجي وتطور الخدمات الرقمية.

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كما أوضح بنك بلوم مصر، أن تلك الخاصية “الدفع اللاتلامسي” سوف توفر إمكانية إجراء أي عمليات الدفع بكل سهولة ويسر دون الحاجة لتلامس البطاقة أجهزة نقاط البيع، من أجل توفر سرعة، وسهولة تامة للعمليات الشرائية الصغيرة.

وسوف يتمكن جميع عملاء البنك الحاملين لبطاقات الائتمان والخصم المباشر من إجراء عمليات الدفع بحد أقصى يصل إلى 300 جنيه لبطاقات فيزا، وماستر كارد دون إدخال رقم التعريف الشخصي، أو من خلال تمرير البطاقة فقط عبر أجهزة الدفع من أجل إتمام العملية، بحسب البيان الصادر عن البنك اليوم.

وأوضح البيان الصادر عن بنك بلوم مصر، أنه في حالة أن تجاوزت القيمة الشرائية الحد الأقصى المسموح به، سوف يقوم العميل بإدخال رقم التعريف الشخصي من أجل تأكيد هويته، وعند الانتهاء من المعاملة سوف يتم الاستماع إلى إشارة صوتية تدل على إتمام العملية، كما سوف يتلقى العميل رسالة نصية من أجل التأكيد على تفاصيل العملية الشرائية.

وقد أعلن العضو المنتدب و المدير العام التنفيذي لبنك بلوم مصر محمد أوزالب، إن البنك يولي اهتماماً بالغاً من أجل التوسع التكنولوجيا وتوفير الخدمات المصرفية بطريقة إلكترونية، حيث أن تلك التكنولوجيا هي مستقبل العمليات المصرفية سواء في داخل أو خارج الأراضي المصرية.

وأضاف أن بنك بلوم مصر يسعى من أجل العديد من المنتجات المالية لعملائه التي تتواكب مع أحدث التقنيات الحديثة المستخدمة بمختلف دول العالم من أجل تسهيل معاملاتهم المالية أينما كانوا وخلال أي وقت.

وأوضح أن بنك بلوم مصر يستعد من أجل إطلاق بطاقة ميزة الوطنية قريباً، خلال شهر سبتمبر القادم لعام 2019، والتي تعد أداة من أجل دفع جديدة للتيسير على المواطنين القيام بمدفوعاتهم الحكومية، ودفع مشترياتهم.

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