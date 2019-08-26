الذهب يخترق مستوى 1550 دولار للمرة الأولى في 6 سنوات بسبب التوترات التجارية

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قفز الذهب قفزة عالية خلال تعاملات اليوم الاثنين بما يزيد عن نسبة 1% مخترقاً مستوى الـ 1550 دولار أمريكي، وذلك للمرة الأولى في أكثر من 6 سنوات مع تهافت المستثمرين على الأصول التي تعد آمنة مثل المعدن الأصفر، بفعل تنامي الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم الولايات المتحدة الأمريكية والصين.

وقد زاد الذهب خلال التعاملات الفورية بنسبة 0.3% عند مستوى 1531.20 دولار للأونصة، بعدما سجل أعلى مستوياته منذ شهر أبريل لعام 2013، عند مستوى 1554.56 دولار أمريكي خلال وقت سابق من الجلسة.

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وكما ارتفعت العقود الآجلة للذهب بالولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 0.1% إلى مستوى 1538.90 دولار للأونصة.

وقد أعلن المحلل لدى جوليوس باير كارستن مينكي، “إن ما يحدث بسبب التوترات التجارية الراهنة، وما يرتبط بها من خطر تباطؤ عالمي، أو ربما ركود عالمي، وهو ما يدفع المستثمرين إلى الاتجاه إلى الملاذات الآمنة للاستثمار”.

وقد أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأسبوع السابق عن فرض رسوم إضافية تقدر بحوالي 5%على منتجات الصينية مستهدفة بقيمة مالية إجمالية تصل إلى 550 مليار دولار أمريكي، بعد مرور ساعات من قيام الصين بالكشف عن رسوم انتقامية على منتجات أمريكية تقدر قيمتها بحوالي 75 مليار دولار أمريكي.

ارتفاع الفضة والبلاتين والبلاديوم

خلال تعاملات اليوم الاثنين بالمعادن النفيسة الأخرى، فقد ارتفعت الفضة بنسبة 1.2% عند مستوى 17.61 دولار للأونصة، وكان قد سجل خلال وقت سابق من الجلسة أعلى مستوى لها منذ شهر سبتمبر لعام 2017 عند مستوى 17.77 دولار أمريكي.

كما ارتفع البلاتين بنسبة مئوية تصل إلى 0.9% عند مستوى 860.90 دولار للأونصة، كما صعد البلاديوم بنسبة مئوية تصل إلى 1% عند نسبة 1475.10 دولار للأونصة.

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