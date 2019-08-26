الدولار يتراجع اليوم أمام الجنيه في البنوك العاملة بمصر

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شهدت سعر صرف الدولار اليوم تراجعاً ملحوظاًَ خلال بداية تعاملات اليوم الاثنين، أمام العملة المصرية “الجنيه” بعدد من البنوك العاملة بسوق الصرافة المصري، حيث تراجع سعر صرف الدولار الأمريكي أكثر من جنيه وثلاثين قرشاً منذ بداية العام الراهن 2019.

وتبعاً إلى أخر التحديثات، فقد تراجع سعر صرف الدولار خلال تعاملات البنك الأهلي المصري، وبنك مصر بقيمة قرشين، حيث سجل ما يقرب من 16.50 جنيهاً مصرياً للشراء، وسجل سعر البيع ما يقرب من 16.60جنيهاً مصرياً.

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تراجع سعر صرف الدولار خلال تعاملات البنك التجاري الدولي بمقدار 4 قروش ليسجل سعر الشراء ما يقرب من 16.48 جنيهاً مصرياً، وسجل سعر البيع ما يقرب من 16.58جنيهاً مصرياً.

كما تراجع سعر صرف الدولار الأمريكي خلال تعاملات البنك العربي الإفريقي الدولي، بقيمة 3 قروش ليسجل سعر الشراء ما يقرب من 16.50جنيهاً مصرياً، وسجل سعر البيع ما يقرب من 16.60جنيهاً مصرياً.

تراجع سعر صرف الدولار اليوم خلال تعاملات بنك الإسكندرية، بقيمة 3 قروش ليسجل سعر الشراء 16.50 جنيهاً مصرياً، وسجل سعر البيع ما يقرب من 16.60 جنيهاً مصرياً.

في حين، استقر سعر صرف الدولار الأمريكي خلال تعاملات البنك الأهلي اليوناني حيث سجل سعر الشراء ما يقرب من 16.53 جنيهاً مصرياً، وسجل سعر البيع ما يقرب من 16.63 جنيهاً مصرياً.

خلال تعاملات مصرف أبوظبي الإسلامي ، سجل سعر صرف الدولار اليوم للشراء 16.54 جنيهاً مصرياً، وسجل سعر البيع ما يقرب من 16.63 جنيهاً مصرياً.

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