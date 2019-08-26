تحويلات المصريين بالخارج ترتفع خلال مايو إلى 3 مليارات دولار

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صرح البنك المركزى المصرى خلال تصريحات له اليوم الاثنين، إن الدولة المصرية قد تلقت تحويلات من المصريين العاملين في الخارج بقيمة تقرب من 3 مليارات دولار أمريكي، وذلك خلال شهر مايو السابق لعام 2019، بزيادة تقدر بنسبة 43 % مقارنة مع قيمة 2.1 مليار دولار خلال أبريل لعام 2019.

وقد أعلن البيان الصادر عن البنك المركزي المصري أن الدولة المصرية قد تلقت تحويلات من المصريين قيمتها مالية إجمالية تصل إلى 2.6 مليار دولار أمريكي خلال شهر مايو لعام 2018، وتمثل تلك التحويلات مصدراً هاماً للعملات الأجنبية للدولة المصرية.

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