بعد قرار “المركزي”.. تعرف على قيمة الفائدة على الأوعية الادخارية في 12 بنك

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اتخذت عدد من البنوك العاملة في السوق المصرية وهيئة البريد إجراءات من شآنها تخفيض الفائدة على العوائد على بعض الأوعية الادخارية خلال الأيام الأخيرة، يأتي هذا الإجراء بعد قرار البنك المركزي خفض أسعار الفائدة 1.5% يوم الخميس الماضي، لتصل إلى 14.25% للإيداع، و15.25% للإقراض.

وفي التقرير التالي يرصد لكم موقع “مصر 365” أبرز هذه البنوك والأوعية الادخارية التي قررت خفض العائد عليها:

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1- البنك الأهلي المصري:

قام البنك الأهلي المصري بتخفيض الفائدة 1% على الشهادة ذات العائد الثابت لأجل 3 سنوات، التي يصرف عائدها شهريا، إلى 14% بدلا من 15%.

كذلك انخفضت الفائدة بمقدار 1% على الشهادة ذات العائد الثابت لمدة 3 سنوات، التي يصرف العملاء عائدها بشكل ربع سنوي، إلى 14.25% بدلا من 15.25%.

خفضت إدارة البنك الفائدة بمقدار 1.5% على الشهادات متغيرة العائد لأجل 3 سنوات إلى 14.5% بدلا من 16%، والتي يصرف عائدها كل 3 أشهر.

2- بنك الاستثمار القومي:

قامت إدارة بنك الاستثمار القومي بتخفيض الفائدة بمقدار 1% على الشهادات والأوعية الادخارية لمدة عام، والتي تقدم أعلى عائد بالبنوك، إلى 14.75% بدلا من 15.75%، والتي تصرف العائد شهريا، ويتم طرحها عن طريق البنك الأهلي.

كذلك تراجعت الفائدة بمقدار 1% على الشهادات لأجل 3 سنوات إلى 14% بدلا من 15%، والتي يصرف عائدها ربع سنوي .

3- بنك مصر:

خفض بنك مصر قيمة الفائدة على الشهادة لأجل 3 سنوات بمقدار 1٪ لتصبح 14% بدلا من 15%، والتي يصرف عائدها شهريا.

كذلك خفضت الفائدة بمقدار 1.5% على حساب “يوم بيوم” لكبار العملاء “VIP”، لتتراوح بين 5.75% و8.5%، على حسب الشريحة (5 شرائح).

تراجعت الفائدة نحو 1% على حساب التوفير، والودائع لأجل من شهر حتى أقل من 3 أشهر، والشهادات التراكمية.

خفض بنك مصر الفائدة بنسبة 1.5% على الودائع لأجل من 3 أشهر حتى أقل من سنتين.

4- البنك التجاري الدولي:

– خفض الفائدة بين 0.75% و3% على شرائح حساب التوفير (15 شريحة حسب القيمة ودورية صرف العائد) لتتراوح بين 1.25% و10.75%.

5- المصرف المتحد:

– خفض الفائدة 1% على الشهادة الماسية الثلاثية من 13% إلى 12%، يصرف عائدها كل 3 أشهر.

– خفض الفائدة 1.5% على الشهادة الذهبية الثلاثية من 12% إلى 10.5%، ويصرف عائدها مع نهاية أجل الشهادة.

خفض الفائدة 1.5% على الشهادة ذات أجل 5 سنوات من 12% إلى 10.5%، ويصرف العائد عليها شهريا.

خفض الفائدة 1.5% على شرائح حساب التوفير العادي (5 شرائح) لتتراوح بين 7.25% و10%.

خفض الفائدة 1.5% على حساب التوفير الاستثماري التجاري إلى 8% بدلا من 9.5%.

خفض الفائدة 1% على حساب التوفير الاستثماري الإسلامي إلى 7.25% بدلا من 8.25%.

6- بنك الإسكندرية:

خفض الفائدة 1.5% على الشهادة الادخارية “أليكس برايم جولد” متغيرة العائد، إلى 12%، والتي يصرف العائد عليها شهريا.

خفض الفائدة 1.5% على الشهادة الادخارية “أليكس برايم” متغيرة العائد، إلى 12.25%، والتي يصرف العائد عليها بشكل ربع سنوي.

7- بنك التنمية الصناعية

خفض الفائدة 1.5% على الشهادة الادخارية ذات العائد الثابت لأجل 3 سنوات إلى 12.5% بدلا من 14%، والتي يصرف العائد عليها شهريا.

خفض الفائدة 1.5% على حساب التوفير المميز “ستار سيفينج” إلى 13.5% بدلا من 15%.

8- بنك مصر إيران:

خفض الفائدة 1% على حساب التوفير إلى 12% بدلا من 13%.9

9- بنك الكويت الوطني:

خفض الفائدة 0.5% على حساب التوفير العادي إلى 5.5% بدلا من 6%، والذي يصرف العائد عليه كل 3 أشهر.

خفض الفائدة 0.5% على حساب التوفير المميز، الذي يصرف العائد عليه شهريا، إلى 5.5% بدلا من 6%.

خفض الفائدة 0.5% على حساب التوفير المميز، الذي يصرف العائد عليه سنويا، إلى 7% بدلا من 7.5%.

خفض الفائدة 1.5% على الشهادة ذات العائد المتغير، التي يصرف العائد عليها شهريا، إلى 13.5% بدلا من 15%.

خفض الفائدة 1.5% على الشهادة ذات العائد المتغير، التي يصرف العائد عليها كل 3 أشهر، إلى 13.75% بدلا من 15.25%.

10- البنك العقاري المصري:

خفض الفائدة 1.5% على الشهادة ثابتة العائد لأجل 3 سنوات، التي يصرف العائد عليها شهريا، إلى 12.5% بدلا من 14%.

خفض الفائدة 1.5% على الشهادة ثابتة العائد لأجل 3 سنوات، التي يصرف العائد عليها بشكل ربع سنوي، إلى 12.75% بدلا من 14.25%.

خفض الفائدة بين 0.75 و1% على الودائع، بحسب أجل كل وديعة.

11- بنك التعمير والإسكان:

تم خفض الفائدة 1.5% على شهادة التعمير لأجل 3 سنوات إلى 12.5% بدلا من 14%، والتي يصرف العائد عليها شهريا.

كما انخفضت الفائدة 1.5% على شهادة التعمير ذات العائد المتغير إلى 14% بدلا من 15.5%، والتي يصرف العائد عليها بشكل ربع سنوي.

خفض الفائدة 1% على شرائح حساب التوفير(4 شرائح)، ليتراوح العائد عليها بين 7.25 و10.5%، حيث تختلف نسبة الفائدة بين كل شريحة وأخرى حسب قيمتها، كما تختلف الفائدة داخل الشريحة الواحدة بحسب دورية صرف العائد على الحساب.

12- بنك البركة:

قامت إدارة بنك البركة بخفض الفائدة بنحو 1.5% على متوسط شهادة الاستثمار لمدة 3 سنوات و4 سنوات لتتراجع وتصل إلى 13.5% لشهادة ذات آجال 3 سنوات يصرف عائدها شهريًا.

و13.5% لشهادة ذات آجال 4 سنوات يصرف العائد كل 3 أشهر.

13- البريد:

أما الهيئة العامة فقد قامت بخفض الفائدة 1% على حسابات التوفير التي تتيح للعميل السحب والإيداع إلى 9.25% بدلا من 10.25%.