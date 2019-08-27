تراجع 3 قروش.. أسعار الدولار في 10 بنوك بمنتصف التعاملات

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شهدت أسعار صرف الدولار أمام الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء الـ 27 من أغسطس لعام 2019، تراجعًا في بداية التعاملات اليومية، في أحد البنوك المصرية، بينما شهد سعر الصرف استقرارًا في نحو 9 بنوك أخرى.

فقد تراجع سعر صرف العملة الأمريكية في بنك البركة، مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستواه، مساء أمس الاثنين، وانخفض سعر الدولار نحو 3 قروش ووصل إلى نحو 16.50 جنيه للشراء، ونحو 16.60 جنيه للبيع.

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وكما شهدت الورقة الخضراء، استقرارًا في عدة بنوك منها “بنك مصر، وبنك التعمير والإسكان، والبنك الأهلي المصري، والبنك العربي الأفريقي، وبنك قناة السويس، وبنك كريدي أجريكول”، وسجل الدولار نحو 16.50 جنيه للشراء، ونحو 16.60 جنيه للبيع.

وشهد الدولار الأمريكي، أيضًا، استقرارًا في بنك الإسكندرية، والبنك التجاري الدولي CIB وبلغ نحو 16.48 جنيه للشراء، ونحو 16.58 جنيه للبيع، كما شهدت سعر العملة الأمريكية استقرارًا في مصرف أبوظبي الإسلامي وبلغ سعر الصرف اليوم الثلاثاء، نحو 16.54 جنيه للشراء، ونحو 16.63 جنيه للبيع.

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