أسعار الذهب ترتفع عالمياً بفعل الضبابية بأزمة التجارة الأمريكية الصينية

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ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بعد أن سجل خلال الجلسة السابقة ذروته بأكثر من 6 سنوات، مع استمرار قلق المستثمرين، الذي دفعهم إلى الإقبال الكبير على المعدن الأصفر باعتبار أنه ملاذ آمن في ظل عدم التيقن من حالة النزاع التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم الولايات المتحدة الأمريكية والصين.

ففي تمامن الساعة 09:50 بتوقيت جرينتش، سجل سعر الذهب خلال المعاملات الفورية مرتفعاً بنسبة 0.3% عند مستوى 1530.28 دولار للأونصة، بعد أن سجل أعلى مستوياته له منذ شهر أبريل لعام 2013 عند مستوى 1554.56 دولار أمريكي خلال تعاملات أمس الاثنين.

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كما ارتفعت أيضا عقود الذهب الأمريكية الآجلة بنسبة مئوية تصل إلى 0.2% عند مستوى 1540.80 دولار أمريكي للأونصة.

وقد أعلن محل أسواق السلع الأولية في بنك ساكسو أولي هانسن، “أنه من الواضح أن التركيز منصب على تطورات النزاع التجاري الأمريكية الصينية. التقارير الواردة من قبل الدولة الصينية على جبهة التجارة، تنبئ بأننا أبعد ما نكون عن أي تغير في الأزمة الحالية“.

وأشار أولي هانسن، “وفي ظل أرقام النمو بألمانيا التي تدل إلى وجود حالة من الركود الاقتصادي، لا يوجد مبرر يذكر من أجل بيع الذهب إذا كنت تحوزه بأي قدر، مما يبقي السوق كما هو تقريباً، حتى مع تراجع نبرة المواجهة على صعيد التجارة”.

ارتفاع الفضة والبلاتين والبلاديوم

أما بالنسبة إلى تعاملات المعادن النفسية الأخرى، فقد ارتفعت أسعار الفضة بنسبة مئوية تصل إلى 0.5% خلال المعاملات الفورية عند مستوى 17.73 دولار للأونصة، لتظل قرب أعلى مستوى منذ عامين الذي سجلته خلال جلسة التعاملات السابقة.

كما ارتفع البلاتين، وارتفع أيضاً البلاديوم بنسبة مئوية تصل إلى 0.6% عند مستوى 859.72 دولار، و 1482.50 دولار أمريكي للأونصة على التوالي.

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