مع بداية 2020.. الاستثمار تعلن عن رفع مقابل الانتفاع للمشروعات القائمة بالمناطق الحرة

Advertisements

أعلن مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، تحت رئاسة وزير الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر، بالعمل على زيادة مقابل الانتفاع للمشروعات القائمة بالمناطق الحرة وذلك مع بداية شهر يناير للعام الجديد 2020.

وتبعاً للبيان الصادر عن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، فقد تم استثناء المنطقة الحرة بقفط التابعة لمحافظة قنا من هذا القرار.

Advertisements

وقد أعلنت الهيئة العامة للاستثمار إن مقابل الانتفاع للمشروعات القائمة بالمناطق الحرة سوف تصبح قيمته 5 دولارات لكل متر مربع للاستثمارات الصناعية، بقيمة 9 دولارات متر مربع للتخزين والخدمي، وقيمة 18 دولار لكل متر مربع خاص بنشاط السيارات المستعملة، وقيمة 28 دولار لكل متر مربع خاص بالمباني الجاهزة.

وأضافت الهيئة أنه قد تم العمل على زيادة مقابل الانتفاع الخاص بالمساحات الشاغرة لتصبح بقيمة 7 دولارات لكل متر مربع للصناعي وقيمة 11 دولار لكل متر مربع للتخزين والخدمى، وقيمة 20 دولار لكل متر مربع خاص بنشاط السيارات المستعملة، وقيمة 30 دولار لكل متر مربع خاص بالمباني الجاهزة.

وقد أعلنت الهيئة العامة للاستثمار أن زيادة مقابل الانتفاع للمشروعات القائمة في المناطق الحرة يرجع إلى التطورات الكبيرة التي تمت خلال الفترة السابقة فى المناطق الحرة، والعمل على تحسين مستوى الخدمات بها.

أقرا المزيد الحكومة تحسم الجدل بشأن اعتبار يوم الأحد القادم إجازة رسمية