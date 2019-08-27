تباين بمؤشرات البورصة تغلق اليوم بحجم تداول تجاوز مليار جنيه

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أنهى مؤشر سوق المال المصرى “EGX30” الرئيسي تعاملات اليوم الثلاثاء، متراجعاً بنسبة مئوية تصل إلى 0.05% عند مستوى 14283.5 نقطة.

كما انخفض مؤشر “EGX50 EWI” لأكبر 50 شركة متداولة خلال تعاملات اليوم، بنسبة مئوية تصل إلى 0.10% عند مستوى 2138.35 نقطة.

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كما تراجع خلال تعاملات اليوم الثلاثاء مؤشر “EGX70″، بنسبة مئوية تصل إلى 0.08% حيث أغلق تعاملات عند مستوى 544.13 نقطة.

ارتفع اليوم مؤشر “EGX30 Capped”، محدد الأوزان بنسبة مئوية تصل إلى 0.07% حيث أغلق تعاملات اليوم عند مستوى 17524.53 نقطة.

ارتفع مؤشر “EGX30 TR” لأنشط 30 شركة للعائد الكلي، بنسبة مئوية تصل إلى 0.77% عند مستوى 5327.72 نقطة.

بينما استقر مؤشر”EGX100″، خلال تداولات اليوم الثلاثاء عند نفس مستوى تعاملات أمس عند مستوى 1427.08 نقطة.

وقد سجل حجم التداول خلال جلسة البورصة المصرية اليوم بما يقرب من 1.07 مليار جنيهاً مصرياً، وحيث سجل رأس المال السوقي ما يقرب من 753.1 مليار جنيهاً مصرياً نهاية تعاملات اليوم.

وقد اتجه المستثمرين الأجانب وحدهم إلى البيع خلال تعاملات اليوم بسوق المال المصري، لتسجل صافي مبيعات الأجانب اليوم ما يقرب من 154.8 مليون جنيهلً مصرياً.

بينما اتجه المصريين، وكذلك المستثمرين العرب إلى الشراء، لتصل صافي مشتريات المصريين بالبورصة اليوم ما يقرب من 82.09 مليون جنيهاً مصرياً، وسجل صافي مشتريات المستثمرين العرب ما يقرب من 72.78 مليون جنيهاً مصرياً.

سجل عدد أسهم الشركات المرتفعة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء ما يقرب من 65 شركة، بينما تراجعت أسهم ما يقرب من 62 شركة، واستقرت أسهم ما يقرب من 43 شركة.

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