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سعر الدولار يرتفع قرشين أمام الجنيه بالبنك المركزي في ختام التعاملات

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سعر الدولار
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ارتفع سعر الدولار في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 27 أغسطس 2019، بالبنك المركزي المصري بقيمة قرشين للشراء و قرشاً واحدا للبيع، لتسجل 16.496 جنيه للشراء و16.62 جنيه للبيع، مقابل 16.479 جنيه للشراء، و 16.611 جنيه للبيع في بداية التعاملات.

ووفقا لبيانات موقع “مصر 365” لأسعار الدولار، فقد سجل متوسط سعر الدولار اليوم بالبنوك، عند 16.50 جنيه للشراء و 16.61 جنيه للبيع.

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وسجل أعلى سعر للدولار أمام الجنيه اليوم في البنك المصري الخليجي وبنك الاستثمار وعودة وبيريوس عند 16.51 جنيه للشراء و 16.61 جنيه للبيع، بينما سجل أقل سعر لدى بنك الكويت الوطني عند 16.49 جنيه للشراء و 16.59 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري وبنك مصر عند 16.50 جنيه للشراء و 16.60 جنيه للبيع.

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