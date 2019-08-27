تعرف على شهادات الادخار والاستثمار في بنك مصر بعد خفض أسعار الفائدة

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بعد قرار البنك المركزي في اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس الماضي، بخفض أسعار الفائدة 1.5%، قرر بنك مصر، تعديل أسعار العوائد بالعملة المحلية على شهادات الادخار التى يقوم بإصدارها.

وبدلا من 15% بالنسبة للشهادات ثابتة العائد، خفض بنك مصر في اجتماع لجنة الأصول والخصوم” أليكو” أسعار الفائدة على شهادات الادخار التى يصدرها بنسبة 1% لتصل إلى 14% عائدها، وهبطت شهادات متغيرة العائد فقط نسبة فوائدها فور صدور قرار المركزي بخفض الفائدة بنسبة بلغت 1.5%.

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و فيما يلي نستعرض شهادات الاستثمار التى يقوم بنك مصر بإصدرها بعد تعديل العوائد عليها، والتى تنقسم إلى شهادات بالعملة المحلية وشهادات بالعملة الأجنبية، حيث يصدر بنك مصر 7 شهادات إدخار بالجنيه المصري مختلفة الأمتيازات والشروط وتكون أما شهادات ثابت العائد أو متغيرة العائد وهما كالآتي:

أولًا: شهادة القمة:

تكون مدة الشهادة القمة ل 3 سنوات، والتي تبدأ قيمة شرائها من ألف جنيه، ويصرف العائد عليها شهريًا.

ثانيًا: الشهادة الثلاثية:

يصرف قيمة شراء الشهادة الثلاثية كل 3 شهور لشهادة القمة بينما يصرف العائد كل شهر في شهادة القمة.

ثالثًا: شهادة أمان المصرين:

هي الشهادة التى طرحها الرئيس عبد الفتاح السيسي في بداية 2018، وتهدف إلى التأمين على العمالة الغير مؤمن عليها، وتصدر الشهادة بفئة 500 جنيه ومضاعفتها بحد أقصي 2500 جنيه، ويبلغ مدة الشهادة نحو 3 سنوات، ويصرف عائد الشهادة في نهاية الثلاث سنوات.

رابعًا: الشهادة المتزايدة:

يبلغ مدة الشهادة نحو 10 سنوات، وتصدر الشهادة بفئة الف جنيه ومضاعفتها، ويكون صرف عائدها أختياري أما شهري أو ربع سنوي، أو سنوي، أو نصف سنوي.

خامسًا: شهادة الادخار ذات العائد الثابت:

تصدر شهادة الادخار ذات العائد الثابت بفئة 1200 جنيه لمدة 5 سنوات، وتبلغ مدة الشهادة من خمس إلى سبع سنوات، ويصرف عائدها شهري، بينما تصدر بفئة 750 جنيه لمدة سبع سنوات ويكون عائدها شهري ثابت لا يتغير.

سادسًا: شهادة الاختيار ذات العائد التراكمى:

تصدر بفئات 594 جنيه للخمس سنوات و322 جنيه للعشر سنوات، وتتراوح مدة تلك الشهادة بين 5 سنوات إلى 10 سنوات، يصرف العائد فى نهاية مدة الشهادة.

سابعًا: شهادة المايسترو مقابل التنازل عن العملات الاجنبية المختلفة

يكون عائدها ثابت ويصرف كل ثلاث شهور، وتصل مدة الشهادة 3 سنوات، ويتم التعاقد عليها بقيمة الجنيه مقابل العملات الأجنبية التى تنازل عنها العميل، حيث تبلغ فئة الشهادة 500 جنيه ومضاعفتها .

وقال محمد الأتربي رئيس بنك مصر في تصريحات صحفية إن رغم تراجع أسعار العائد على شهادات الادخار إلا أنها مازالت تجذب المصريون، لافتا إلى أن عائد الشهادات رغم تراجعة إلا أنة يتناسب مع مستويات التضخم الحالية.

وأضاف الأتربي: “الافضل للعميل الحصول على عائد 14% في ظل مستويات تضخم 9%، وليس الحصول على عائد 18% في ظل مستويات تضخم تتعدي 33%”.

يذكر أن شهادات الاستثمار تتميز بأنها تعطي عائد دوري لأصحابها بدون مخاطرة، ولكن لا يجوز إسترداد مبلغ الشهاداة قبل موعدها وإلا قام البنك بخصم كافة الفوائد التى تحصل عليها العميل حتى موعد كسر الشهادة من ثمن شراء الشهادة الأصلي.