ديون مصر الخارجية تقفز إلى 106 مليار دولار

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ارتفعت ديون مصر الخارجية بنحو 13.6 مليار دولار بمعدل 14.7% لتبلغ نحو 106.2 مليار دولار في نهاية مارس الماضي وذلك مقارنة بشهر يونيو 2018، حسبما كشف التقرير الشهري للبنك المركزي.

وجاء الارتفاع كمحصلة لزيادة صافي المستخدم من القروض والتسهيلات بنحو 14.2 مليار دولار وانخفاض أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار بنحو 0.6 مليار دولار، حسبما أوضح التقرير الشهري الصادر عن البنك المركزي.

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وبلغت أعباء خدمة الدين الخارجي نحو 10.4 مليار دولار خلال الفترة من مارس إلى يوليو من العام المالي 2018/2019، ووصلت الأقساط المسددة نحو 8 مليارات دولار والفوائد المدفوعة نحو 2.4 مليار دولار، وفقا لتقرير البنك المركزي.

وبلغت نسبة رصيد الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي 36. % وهي لاتزال في الحدود الآمنة وفقا للمعايير الدولية.