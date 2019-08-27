شعبة الذهب تؤكد استمرار ارتفاع الذهب: وتنصح المواطنين : “اللي معاه فلوس يشتري ذهب ويخزنه”

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قال رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية وصفي أمين، إن سعر جرام الذهب تأثر بالسلب بسبب أرتفاع سعر الدولار في مصر.

وفى مداخلة هاتفية أكد رئيس شعبة الذهب: «لو ثبت سعر الدولار عند 19 جنيها، لوصل سعر جرام الذهب لأكثر من 800 جنيه» متابعا: « في جميع الدول سعر جرام الذهب مرتبط بسعره في البورصة العالمية، ولا يوجد فرق بين اذا كانت دولة منتجة للذهب ودولة أخرى غير منتجة للذهب».

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وأوضح أمين إلى أن إنتاج مصر من الذهب كان يصل إلى 55 طنا في السنة، واخيرا فى العام الماضى انخفض الإنتاج لـ30 طنا في السنة، نتيجة إمتناع الكثير من المستهلكين عن الشراء بسبب ارتفاع الأسعار، لافتا إلى أن الذهب يعتبر الملجأ الوحيد والآمن للإدخار، ناصحا بشرائه وتخزينه نظرا لارتفاع سعره بشكل مستمر.

وأردف رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية أن هبوط سعر الدولار محليا لن يؤثر في ارتفاع سعر الذهب بأي شكل، متابعا: «اللي معاه فلوس يشتري ذهب ويخزنه».