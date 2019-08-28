ارتفاع أسعار الدولار مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء ببنكين

Advertisements

ارتفع سعر صرف الدولار اليوم أمام العملة المصرية “الجنيه” خلال تعاملات بنكين هما بنك قناة السويس، وبنك البركة، مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستوى سعر صرف الدولار خلال تعاملات مساء أمس الثلاثاء، فيما استقر سعر صرف الدولار اليوم بـ 8 بنوك أخرى.

ارتفاع سعر صرف الدولار ببنكين

وارتفع مع بداية تعاملات اليوم سعر الدولار بقيمة قرش واحد فقط، خلال تعاملات بنكي قناة السويس، والبركة إلى مستوى 16.51 جنيهاً مصرياً للشراء، فيما سجل سعر البيع ما يقرب من 16.61 جنيهاً مصرياً.

Advertisements

استقرار سعر صرف الدولار اليوم بـ 8 بنوك

واستقر سعر صرف الدولار اليوم في البنوك التالية:

البنك الأهلي المصري.

بنك مصر.

بنك كريدي أجريكول.

البنك العربي الأفريقي.

البنك التجاري الدولي.

وبنك الإسكندرية عند مستوى 16.50 جنيهاً مصرياً للشراء، وسجل سعر البيع ما يقرب من 16.60 جنيهاً مصرياً.

كما استقر سعر صرف الدولار الأمريكي على مستواه خلال تعاملات بنك التعمير والإسكان عند مستوى 16.49 جنيهاً مصرياً للشراء، وسجل سعر البيع ما يقرب من 16.59 جنيهاً مصرياً.

واستقر سعر صرف العملة الأمريكية “الدولار” خلال تعاملات مصرف أبوظبي الإسلامي عند مستوى 16.54 جنيهاً مصرياً للشراء، وسجل سعر البيع ما يقرب من 16.63 جنيها ً مصرياً.

أقرا المزيد سعر الدولار اليوم الأربعاء 28 أغسطس 2019: أسعار الدولار بالبنوك والسوق السوداء