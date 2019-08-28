انخفاض المكرونة والبلطي.. خلال تعاملات اليوم بسوق العبور

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تراجع خلال تعاملات اليوم بسوق العبور للجملة سعر كيلو السمك البلطي، بقيمة جنيه واحداً، حيث يتراوح سعر كيلو السمك البلطي ما بين 23 إلى 25 جنيهاً مصرياً، خلال تعاملات اليوم الأربعاء خلال تعاملات سوق العبور، مقارنة بمستوى سعر السمك البلطي خلال تعاملات أمس الثلاثاء.

انخفض سعر كيلو السمك المكرونة السويسي، بقيمة جنيهين، ليسجل سعر الكيلو ما بين 50 إلى 64 جنيهاً للكيلو، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، تبعاً للبيانات الصادرة عبر الموقع الرسمي لسوق العبور.

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تراجع سعر كيلو الكابوريا بقيمة 10 جنيهات في الكيلو، ليسجل سعر الكيلو ما بين 30 إلى 140 جنيه، كما انخفض سعر كيلو الجمبري، بقيمة 10 جنيهات للكيلو حيث تراوح سعر الكيلو ما بين 300 جنيه إلى 350 جنيها.

ارتفع سعر كيلو السبيط والكالماري، خلال تعاملات اليوم الأربعاء ، بقيمة 10 جنيهات في الكيلو، ليسجل سعر الكيلو ما بين 90 إلى 210 جنيه، تبعاً للبيانات التي تم الإعلان عنها عبر الموقع الرسمي لسوق العبور.

واستقر سعر كيلو السمك البوري، ليسجل سعر الكيلو ما بين 35 إلى 45 جنيه، وسجل سعر كيلو السمك الفيليه البلطي ما بين 30 إلى 90 جنيه للكيلو.

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