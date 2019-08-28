تعرف على.. أسعار الخضروات والفواكه بسوق العبور للجملة اليوم الأربعاء

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تراجعت خلال تعاملات اليوم بسوق الجملة بالعبور أسعار الفلفل الرومي، والفلفل الحامي، بالإضافة إلى تراجع سعر كيلو العنب البناتي الأحمر بقيمة 50 قرشاً إلى جنيه واحد في الكيلو الواحد، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بسوق العبور مقارنة بمستويات أسعار تلك الخضروات والفواكه خلال تعاملات أمس الثلاثاء.

فيما ارتفع سعر كيلو الباذنجان البلدي، وسعر كيلو الخيار بقيمة 50 قرشاً لكل منهما، خلال تعاملات اليوم الأربعاء بسوق الجملة بالعبور.

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ويرصد موقع مصر 365 أسعار الجملة لأهم أسعار الخضروات، والفاكهة خلال تعاملات اليوم الأربعاء بسوق العبور، كما وردت عبر الموقع الرسمي لسوق الجملة بالعبور.

أسعار الخضروات اليوم الأربعاء بسوق العبور

تراوح سعر كيلو الطماطم ما بين 2 إلى 4.25 جنيه للكيلو.

تراوح سعر كيلو البطاطس ما بين 3 جنيهات إلى 5.5 جنيه.

سجل سعر البصل ما بين 2 جنيه إلى 3.5 جنيه.

سجل سعر كيلو الفاصوليا خلال تعاملات اليوم بسوق العبور ما بين 25 إلى 35 جنيهاً.

تراوح سعر كيلو الباذنجان البلدي ما بين 1.5 إلى 3.5 جنيه، بزيادة بقيمة 50 قرشاً للكيلو.

تراوح سعر كيلو الفلفل الرومي البلدي ما بين 2 جنيه إلى 4 جنيهات، بتراجع تصل قيمته إلى 50 قرشاً للكيلو.

سجل سعر كيلو الفلفل الحامي البلدي ما بين 2 جنيه إلى 4 جنيهات، حيث تراجع سعر الكيلو بقيمة 50 قرشاً.

سجل سعر كيلو الملوخية ما بين 2 جنيه إلى 3 جنيهات للكيلو.

تراوح سعر كيلو الخيار البلدي ما بين 2 جنيه إلى 4 جنيهات، بزيادة تقدر بقيمة 50 قرشاً للكيلو.

تراوح سعر كيلو البامية ما بين 14 إلى 20 جنيهاً للكيلو.

أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور للجملة

تراوح سعر كيلو الليمون البلدي ما بين 5 جنيهات إلى 11 جنيه.

تراوح سعر كيلو العنب البناتي الأصفر ما بين 4 إلى 5 جنيهات للكيلو.

سجل سعر كيلو العنب البناتي الأحمر ما بين 4 إلى 6 جنيهات للكيلو ، بتراجع بقيمة جنيه.

سجل سعر كيلو التين البرشومي ما بين 5 و8 جنيهات.

سجل سعر كيلو المانجو العويس ما 15 إلى 21 جنيه.

سجل سعر كيلو المانجو البلدي ما بين 5 إلى 10 جنيهات للكيلو.

سجل سعر البطيخة التي تزن ما بين 4 إلى 6 كيلوجرامات ما بين 10 إلى 15 جنيه.

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