الذهب يسجل أعلى قيمة له في مصر والجرام يرتفع 5 جنيهات

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شهدت أسعار الذهب اليوم الأربعاء الموافق 28 أغسطس من العام الحالي 2019، ارتفاعا بقيمة 5 جنيهات للجرام الواحد، لتسجل بذلك رقمًا قياسيًا جديدًا، حيث يواصل المعدن الأصفر مكاسبه الكبيرة في الأسابيع الأخيرة.

وأوضح سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية نادي نجيب، في تصريحات صحفية عنه اليوم، أنّ سعر جرام الذهب من العيار 21 ارتفع اليوم الأربعاء إلى 710 جنيهات، وذلك في مقابل 705 جنيهات أمس الثلاثاء.

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وتابع نادي نجيب أن سعر جرام الذهب من العيار 18 وصل إلى نحو 608 جنيهات، بينما بلغ سعر الجرام من العيار 24 إلى نحو 811 جنيها، أما سعر الجنيه الذهب فسجل خلال تعاملات اليوم 5680 جنيها.

وعلى الصعيد العالمي، تراجع سعر المعدن الأصفر في بداية تعاملات اليوم الأربعاء، وذلك بعد مكاسب تجاوزت نسبة قيمتها 1% خلال الجلسة السابقة، وسط مخاوف من ركود محتمل للذهب.

واستقر سعر المعدن الأصفر قرب أعلى مستوى له فيما يزيد عن 6 أعوام، وذلك بفضل آمال بخفض البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة، فضلا عن الضبابية التي تكتنف محادثات التجارة الصينية الأمريكية.

وهبط سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% إلى 1537.21 دولار للأوقية، بينما تراجع في المعاملات الآجلة في الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 0.3% إلى 1546.50 دولار للأوقية.

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