إنفوجراف.. مصر تتصدر قائمة الدول الأعلى نمواً خلال عام 2018 بالشرق الأوسط

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أوضحت تقرير صادر عن اقتصاد منطقة الشرق الأوسط “Middle East Economy Watch”، الذي قد تم إصداره من قبل “مجموعة PwC”، أن الدولة المصرية قد تصدرت قائمة الدول الأعلى نمواً في منطقة الشرق الأوسط خلال العام السابق 2018.

وأوضح التقرير الاقتصادي بحسب التصريحات التي أعلنتها وزارة الاستثمار المصرية، أن الدولة المصرية قد أدت أداء اقتصادي قوي، وقد سجلت معدل النمو بنسبة مئوية يصل إلى 5.3%، خلال العام السابق 2018، وبنسبة 5.5% خلال الربع الأخير من السابق 2018.

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كما تعد مجموعة برايس ووترهاوس كوبرز “PwC”، هي مجموعة تعمل على تقديم الخدمات المهنية المتعددة الحسابات، يوجد مقرها في لندن العاصمة البريطانية، وتعد من أكبر الشركات العاملة في مجال الخدمات المالية، ومراجعة الحسابات بالعالم.

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