توقعات بارتفاع سعر الذهب عيار 21 إلى 900 جنيه في هذا الموعد

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قال عضو شعبة تجارة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية ” أمير رزق” خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “يحدث في مصر” المذاع عبر قناة “إم بي سي مصر”، اليوم الثلاثاء، إن الارتفاع الأخير لأسعار الذهب يعتبر ارتفاع تاريخي لم يحدث منذ 10 سنوات.

وأضاف رزق، أن تجار الذهب هم الخاسرون من ارتفاع الأسعار لارتباطه بانخفاض نسبة المبيعات، مشيراً إلى احتمالات بتغيير كثير من محلات الذهب نشاطها خلال الفترة المقبلة بسبب الركود وزيادة الأسعار.

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وأعلن عن توقعاته بارتفاع سعر الذهب عيار 21 إلى 800 جنيه نهاية شهر سبتمبر المقبل ، وتجاوزه الـ 900 جنيه نهاية العام الجاري، ووصول سعر أونصة الذهب إلى 1700 دولار.

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