بعد خفض أسعار الفائدة.. بنك ناصر يعلن عن تعديل العائد على الأوعية الادخارية

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قد أعلن بنك ناصر الاجتماعي عن تعديل العائد الخاص الأوعية الادخارية، وقد أوضح بنك ناصر الاجتماعي أن العائد الشهري لمدة 3 أعوام سوف تقدر بما يقرب من 14.5%، أما بالنسبة إلى العائد الربع سنوي خلال 3 سنوات سوف يكون عند مستوى 14.75%، والعائد السنوي على 3 سنوات بما يقرب من نسبة 15.5 %.

وأضاف أن هذا القرار الصادر عن بنك ناصر الاجتماعي، جاء بعد القرار الصادر عن البنك المركزي المصري بخفض أسعار العائد على الإيداع، وعلى الإقراض لليلة واحدة، بالإضافة إلى سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي المصري بواقع 150 نقطة أساس، لسجل نسبة 14.25%، ونسبة 15.25%، ونسبة 14.75 %، على الترتيب.

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كما أوضح بنك ناصر الاجتماعي أنه قد تم تعديل بعض الأوعية الادخارية الاخرى، وبذلك أصبح سعر العائد ببنك ناصر الاجتماعي هو الأعلى بجميع البنوك العاملة بسوق الصرافة المصري.

جاءت تلك القرارات من قبل لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري الخاصة بخفض سعر العائد على الإيداع، وعلى الإقراض بواقع 150 نقطة أساس أيضاً ليصل نسبة 14.75 %.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن قرار خفض البنك المركزي المصري لأسعار الفائدة جاء للمرة الثانية على التوالي خلال العام الراهن 2019، حيث قام بخفض أسعار الفائدة خلال شهر فبراير السابق لعام 2019، عند مستوى 15.75%، و16.75%، و16.25% على الترتيب.

وقد هبط التضخم السنوي بالنسبة لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى أدنى مستوى له منذ شهر أغسطس لعام 2015 ليسجل نسبة 8.7 % خلال شهر يوليو السابق، مخالفاً لتوقعات المحللين الاقتصاديين.

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