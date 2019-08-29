استقرار سعر الدولار أمام الجنيه بـ 10 بنوك مع بداية تعاملات اليوم الخميس

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استقر خلال بداية تعاملات اليوم الخميس سعر صرف الدولار أمام الجنيه خلال تعاملات 10 بنوك مقارنة بمستوى سعر صرف الدولار خلال تعاملات مساء أمس الأربعاء.

استقرار سعر الدولار أمام الجنيه بـ 10 بنوك اليوم الخميس

وقد استقر سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك التالية:

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استقر سعر صرف الدولار اليوم أمام الجنيه خلال تعاملات البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك كريدي أجريكول، والبنك العربي الأفريقي، والبنك التجاري الدولي، والبنك الإسكندرية عند مستوى 16.50 جنيهاً مصرياً للشراء، وسجل سعر البيع ما يقرب 16.60 جنيهاً مصرياً.

كما استقر سعر صرف الدولار اليوم أمام الجنيه خلال تعاملات بنك قناة السويس، وبنك البركة عند مستوى 16.51 جنيهاً مصرياً للشراء، وسجل سعر البيع ما يقرب من 16.61 جنيهاً مصرياً.

كما استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه على مستواه خلال تعاملات أمس خلال تعاملات بنك التعمير والإسكان عند مستوى 16.49 جنيهاً مصرياً للشراء، وسجل سعر البيع ما يقرب من 16.59 جنيهاً مصرياً.

استقر سعر صرف العملة الأمريكية “الدولار” خلال تعاملات مصرف أبو ظبي الإسلامي عند مستوى 16.52 جنيهاً مصرياً للشراء، وسجل سعر البيع ما يقرب من 16.61 جنيهاً مصرياً.

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