إليكم.. طريقة إستخراج بطاقة ائتمان من البنك الأهلى المصري

Advertisements

يقدم البنك الأهلى المصرى، الذي يعد أكبر البنوك الحكومية العاملة في سوق الصرافة المصرية العديد من الخدمات المالية لعملائه ومن تلك الخدمات “خدمة إصدار بطاقة الائتمان”، والتى توفر لعميل البنك شراء كافة السلع بشكل فوري، وخلال أيام يقوم بسداد قيمة ما قد قام بشرائه بالإضافة إلى دفع أسعار فائدة، يستعرض خلال هذا التقرير موقع “مصر 365″، أنواع بطاقة الائتمان التي يصدرها البنك الأهلى المصري، وكيفية إصدار بطاقات الائتمان.

شروط إصدار بطاقة الائتمان من البنك الأهلي المصري

أن يكون لدى العميل حساب بالبنك الأهلي المصري.

أن يكون العميل مصري الجنسية.

تقديم صورة من البطاقة الشخصية للعميل.

أن يكون سن العميل عند أصدار بطاقة الائتمان 21 عاماً.

تقديم إيصال مرافق حديث مثل إيصال كهرباء أو مياه الخاص بمقر اقامة العميل.

المميزات توفرها بطاقة الائتمان الصادرة من البنك الأهلى

أعلن البنك الأهلى المصري أن العميل الذي يصدر أحد بطاقات الائتمان المتنوعة الصادرة من قبل البنك يتمتع من خلال تلك البطاقات العميل بالعديد من المميزات، ومنها التالي:

Advertisements

ضمن حرية استخدام البطاقة المشتريات والسحب النقدي من كافة أنحاء العالم.

التمتع بمصاريف إصدار وتجديد بطاقة مميزة، حيث يبلغ سعر عائد مدين شهري نسبة 1.9% للبطاقات المضمنة، و بطاقة 2.25% للبطاقات الغير متضمنة على المشتريات والسحب النقدي.

يوفر البنك من خلال البطاقة الحصول على برامج ترويجية مميزة، وحصرية.

أن أقل حد أدنى للسداد بنسبة 5% شهرياً من رصيد البطاقة الائتمانية.

مع إمكانية إصدار بطاقات إضافية.

يمكن للعميل بعد إصدار البطاقة الإدراج التلقائي في برنامج الـ “Ahly points”، الذي يتيح له الحصول على نقاط الكترونية، واستبدال تلك النقاط فيما بعد أما بقسائم نقدية يمكن استخدامها لدى مجموعة من كبار المتاجر.

تتيح للعميل تقسيط حركات المشتريات، والسحب النقدي لفترات تصل الى 36 شهراً بسعر عائد مدين مميز من خلال خدمة التقسيط عبر الهاتف.

كما يستطيع العميل تقسيط حركات المشتريات، والسحب النقدي لفترات تصل الى 36 شهراً بسعر عائد مدين مميز من خلال خدمة التقسيط عبر الهاتف.

تقسيط المشتريات لمدة تصل إلى 12 شهر بدون فوائد ضمن مجموعة كبيرة من التجار المتعاقدين مع البنك الأهلى المصري.

طريقة سداد الأموال

يعمل البنك الأهلى المصرى على توفير العديد من الطرق للعميل الذي حصل على بطاقة ائتمان من أجل سداد الأموال التي قد حصل عليها، حيث يمكنه سدادها من خلال الطرق الآتية:

من خلال “خدمة الأهلي نت” الجديدة.

يمكن سداد الأموال من خلال خدمة الأهلي فون “التفاعل الصوتي الهاتفي/ IVR”,

التحويل، والسداد من بطاقة الخصم المباشر إلى البطاقة الائتمانية من خلال ماكينات الصراف الآلي “ATM”، والبالغ عددها أكثر من 3950 ماكينة إلكترونية منتشرة بكافة أنحاء جمهورية مصر العربية.

عن طريق السداد من عبر شبكة فروع البنك الأهلي المصري البالغ عددها ما يقرب من 371 فرع، ووحدة مصرفية على مستوى جمهورية مصر العربية.

السداد المباشر عبر البطاقات الائتمانية عبر ماكينات الصراف الآلي “ATM”، القابلة للإيداع المباشر، والبالغ عددها أكثر من 770 ماكينة صراف آلي.

السداد عبر منافذ فوري المنتشرة بكافة أنحاء جمهورية مصر العربية.

أقرا المزيد الحكومة تعلن عن حالات وقف المعاش في قانون المعاشات الجديد