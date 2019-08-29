حقيقة ارتفاع أسعار مواد البناء خلال الفترة المُقبلة

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تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن حدوث ارتفاع في أسعار مواد البناء خلال الفترة المُقبلة، وهو مانفاه المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير كشف الحقائق الصادر اليوم الخميس، مؤكدا أن ما أُثير حول هذا الأمر عاري تمامًا عن الصحة.

وأوضح المركز أنه تواصل مع الغرفة التجارية للقاهرة، ونفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لما تردد حول ارتفاع أسعار مواد البناء خلال الفترة المُقبلة، مُشددةً على أن أسعار مواد البناء مستقرة تماماً دون حدوث أي ارتفاع بها.

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ومازال هناك كمية كبيرة من مواد البناء في الأسواق فلا داعي لارتفاعها، بالإضافة إلى تراجع أسعار البليت عالمياً، مما يُسهم في الحفاظ على استقرار الأسعار، لذا أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن كل ما يُثار في هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة بلبلة الرأي العام.

ويرجع استقرار أسعار مواد البناء إلى وجود وفرة كبيرة من المعروض بالأسواق، بالإضافة إلى تقديم شركات المقاولات والبناء عروض في الأسعار للمستهلكين بهدف تنشيط حركة المبيعات، مُتوقعةً حدوث انتعاشه قوية لقطاع مواد البناء بعد تراجع سعر الفائدة بالبنوك،حسبما أشارت الغرفة التجارية للقاهرة