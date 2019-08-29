موديز: قدرة الحكومة المصرية على تحمل الديون ضعيفة

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صرحت وكالة التصنيف الائتماني “موديز”، إن قدرة الحكومة المصرية على تحمل الديون مازالت ضعيفة للغاية في ظل احتياجات إلى تمويل يعد كبيرة جداًّ على مدار السنوات القليلة القادمة.

ومع ذلك، فقد أعلنت وكالة التصنيف الائتماني “موديز” خلال تقريرها السنوي، أن تنخفض تكاليف الاقتراض المحلي بشكل تدريجي مع تراجع الآثار المترتبة على رفع أسعار الطاقة، مما يسمح إلى البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة.

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وقد أعلنت إليسا باريسي كابوني نائبة رئيس وكالة التصنيف الائتماني موديز، ومحللة مشاركة بالتقرير، “إن قدرة الدولة المصرية على تحمل عبء الديون، مع مقياس فائدة الإيرادات، سوف تبقى ضعيفة للغاية خصوصاً، وأن احتياجات التمويل كبيرة للغاية خلال السنوات القليلة القادمة”.

وأضافت، “على المدى الطويل سوف تكون إزالة العقبات الهيكلية أمام نموذج نمو أكثر شمولية تحت قيادة القطاع الخاص بالاقتصاد المصري، ستظل عرضة لمصالح راسخة طويلة الأجل، أو إلى خطر تراجع الإصلاح الاقتصادي”.

كما أعلنت أنه على الرغم من تحسن ظروف سوق العمل، لا يزال تأمين الوظائف بالنسبة إلى الشباب المصري المؤهلين لسوق العمل، و الآخذين بالتزايد يمثل تحدي طويل الأجل أمام الدولة المصرية خلال الوقت الراهن.

وأشارت إلى أن وكالة التصنيف الائتماني “موديز”، إلى أن نقاط القوة الائتمانية بمصر تتضمن سجلاً حافلاً في العمل على تنفيذ الإصلاح، والتزام بالإصلاح المستمر، بظل وجود اقتصاد كبير، إلى جانب تنوع مصادره، وقاعدة تمويل محلية تعد كبيرة، وارتفاع احتياطيات النقد الأجنبى بالدولة المصرية.

وتتوقع وكالة التصنيف الائتماني “موديز”، أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة مئوية تصل إلى 6% مع حلول عام 2021، من نمو سنوي يقدر بحوالي 5.6٪ خلال السنة المالية السابقة.

وترى أنه من المتوقع أن ينخفض العجز المالي بشكل كبير، مع ارتفاع مستويات الدين الحكومي المصري بشكل تدريجي مع الاحتفاظ بالفوائض الأساسية، وأضافت الوكالة إلى أن المستويات المنخفضة بشكل نسبي للدين الحكومي الخارجي المصري إلى جانب العملات الخارجية سوف تعمل على تقديم الدعم أيضًا بصورة ائتمان.

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