مسؤول يتوقع ارتفاع جرام الذهب إلى 1000 جنيه مع نهاية عام 2019

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أعلن سكرتير شعبة الذهب في اتحاد الغرف التجارية نادي نجيب، عن توقعه أن يسجل سعر جرام الذهب قبل نهاية العام الراهن 2019 إلى 1000 جنيه.

وأضاف نادي نجيب خلال تصريح صحفي له، أن جرام الذهب مستمر في الزيادة منذ بداية العام الراهن 2019 مسجلاً أعلى مستوى تاريخي له، مدعوماً بموجة ارتفاع الذهب عالمية في سعر الأونصة.

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وأوضح نادي نجيب، أن عيار الذهب عيار 21 سجل 711 جنيهاً مصرياً للجرام، وهو أعلى سعر له في التاريخ، في مقابل قيمة 709 جنيهاً مصرياً خلال تعاملات أمس، بينما سجل عيار 18 ما يقرب من 611 جنيهاً مصرياً، وعيار 24 بما يقرب من 811 جنيهاً مصرياً، وأوضح نادي نجيب، إلى أن سعر الجنيه الذهب قد سجل ما يقرب من 5680 جنيهاً مصرياً.

فمع حلول تمام الساعة 12:35 مساءً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر إلى ما يقرب من 0.06% عند مستوى 1551.70 دولار للأونصة، وذلك بعد أن سجلت ما يقرب من 1554.56 دولار للأونصة خلال تعاملات يوم الاثنين، وهو أعلى مستوى له منذ ستة سنوات، فيما استقر سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر عند مستوى 1543.31 دولار للأونصة.

أقرا المزيد أسعار العملات والذهب اليوم الخميس 29 أغسطس 2019: اسعار العملات والذهب في مصر