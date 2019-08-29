الدولار يتجه نحو الارتفاع عالميًا عقب بيانات اقتصادية أمريكية

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اتجه الدولار الأمريكي نحو الارتفاع أمام العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الخميس، وذلك بعد إعلان بيانات اقتصادية في الولايات المتحدة.

حيث أوضحت بيانات اقتصادية صدرت اليوم خفض تقديرات نمو الاقتصاد الأمريكي في الربع الثاني من العام الحالي، على الرغم من قوة إنفاق المستهلكين.

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كما كشفت بيانات منفصلة عن تراجع عجز الميزان التجاري السلعي خلال شهر يوليو الماضي، فيما زاد عدد طلبات إعانة البطالة الجديدة في الأسبوع الماضي.

وأعلن وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين أمس، عدم نية الولايات المتحدة للتدخل في سوق العملة من أجل إضعاف الدولار في الوقت الحالي.

وقال “منوشين” إن الأوضاع قد تتغير في المستقبل ولكننا لا نفكر في التدخل الآن.

وبالنسبة للتطورات التجارية، أكد منوشين أن مسؤولي التجارة الأمريكيين يتوقعون زيارة المسئولين الصينيين الولايات المتحدة، لكنه لن يعلن ما إذا كان الاجتماع مخطط له الانعقاد في سبتمبر أم لا.

وارتفع الدولار أمام اليورو بنسبة 0.1 بالمائة مُسجلاً 1.1066 دولار، كما زاد مقابل الين بنسبة 0.1 بالمائة عند 106.28 ين بحلول الساعة 1:30 مساءً بتوقيت جرينتش.

كما ارتفعت العملة الأمريكية أمام الجنيه الإسترليني بنسبة 0.2 بالمائة مُسجلة 1.2193 دولار، وزاد بنحو 0.09 بالمائة عند 0.9827 فرنك مقارنة بالفرنك السويسري.

وارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنسبة 0.1 بالمائة عند 98.356 خلال تلك الفترة.