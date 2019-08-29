استقرار أسعار الدولار أمام الجنيه المصري بنهاية تعاملات اليوم

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استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري بنهاية تعاملات اليوم الخميس في 10 بنوك مقارنة بمستواه في الصباح.

واستقر سعر صرف الدولار في بنوك الأهلي المصري، ومصر، وكريدي أجريكول، والعربي الأفريقي، والتجاري الدولي، والإسكندرية عند 16.50 جنيه للشراء، و16.60 جنيه للبيع.

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كما استقر سعر العملة الأمريكية في بنكي قناة السويس، والبركة عند 16.51 جنيه للشراء، و16.61 جنيه للبيع.

وبقى سعر الدولار مستقرًا في بنك التعمير والإسكان عند 16.49 جنيه للشراء، و16.59 جنيه للبيع.

كما استقر سعر العملة الأمريكية في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 16.52 جنيه للشراء، و16.61 جنيه للبيع.