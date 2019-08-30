تزامنا مع صعود الدولار.. أسعار الذهب تتراجع عالميًا

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تراجعت أسعار الذهب عالميا، أمس الخميس ، بالتزامن مع صعود الدولار واسترداد الثقة في أسواق الأسهم بعد أحدث تطور إيجابي ، بشأن محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين ، ومع كل ذلك يبقى الحذر والمخاوف من تباطؤ النمو العالمي الذي جعل الأسعار تستقر قرب أعلى مستوياتها في سنوات.

ونشرت وكالة “رويترز” الإخبارية تقريرا ذكرت فيه أن معدن الفضة شهد هو الآخر انخفاضا ليحذو بذلك حذو الذهب ، بعدما سجلت أعلى مستوياتها في أكثر من عامين.

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وكان المعدن الأصفر قد انخفض في السوق الفورية 0.77 في المئة إلى 1527.00 دولارا للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسات التداول ، وهو بذلك ليس بعيد عن أعلى مستوى سجل له منذ أبريل 2013 البالغ 1554.56 دولار للأوقية ، والذي سجله يوم الإثنين الماضي.

كما تراجعت العقود الأمريكية للذهب بنحو 0.8 في المئة ، لتبلغ عند التسوية 1536.90 دولار للأوقية.

جدير بالذكر أن الذهب قد شهد ارتفاعا بلغ حوالي ثمانية في المئة منذ بداية شهر أغسطس الجاري ، الذي قد يكون أفضل شهر للمعدن النفيس منذ يونيو 2016 ، حيث دعمت المعنويات الهشة بشأن الاقتصاد العالمي الطلب على الذهب كملاذ استثماري آمن بديلا عن الدولار.

كذلك فأنه من بين المعادن النفيسة الأخرى ، انخفضت الفضة 0.5 في المئة إلى 18.24 دولار للأوقية ، بعد أن قفزت في وقت سابق من الجلسة إلى 18.65 دولار ، وهو أعلى مستوى منذ أبريل 2017.

ونجد أن معدن البلاتين قد سجل صعودا بلغ نحو 1.7 في المئة إلى 915.89 دولار للأوقية ، بينما ارتفع البلاديوم 0.36 في المئة إلى 1474.33 دولار للأوقي