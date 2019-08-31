“الأهلي” يٌخفض الفائدة على حساب التوفير بنسبة 1.25%

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أعلن مصدر مسئول بإدارة البنك الأهلي المصري ، أن البنك قرر خفض سعر الفائدة 1.25% على حسابات التوفير العادي والمستقبل والمدخر الصغير، وذلك في اجتماع لجنة الأصول والخصوم الخميس الماضي.

وأضاف المصدر أن نسبة الفائدة تختلف بين شريحة وأخرى وذلك حسب دورية صرف العائد على حسابات التوفير بشرط يزيد حساب التوفير عن 3 آلاف جنيه ودون ذلك لا يتم احتساب أي فائدة.

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وأوضح مصدر البنك الأهلي في تصريجات صحفية اليوم السبت، الموافق 31 أغسطس، أن حساب التوفير العادي ينقسم إلى 4 شرائح ويبدأ الحد الأدنى لفتح الحساب من أول ألف جنيه وحتى ، 500 ألف جنيه بنسب فائدة متفاوتة.

وتبدأ الشريحة الأولى من 3 آلاف جنيه إلى 5 آلاف جنيه وتمنح فائدة 7.35% للعائد الشهري أو 7.4% للعائد الربع سنوي أو 7.55% للعائد النصف سنوي أو 7.75% للعائد السنوي.

أما الشريحة الثانية فهي تبدأ من 5 آلاف جنيه إلى 100 ألف جنيه تتراوح الفائدة بين 8.05% للعائد الشهري أو 8.15% للعائد الربع سنوي أو 8.25% للعائد نصف سنوي أو 8.5% للعائد السنوي.

كذلك فإن الشريحة الثالثة تبدأ من ( 100 الف جنيه إلى 500 الف جنيه) تمنح فائدة 8.75% للشهري أو 8.85% الربع سنوي أو 9% النصف سنوي أو 9.25% السنوي، أما الشريحة الرابعة من( 500 الف جنيه إلى فوق) تصرف فائدة 9.45% للشهري أو 9.55% ربع سنوي أو 9.7% نصف سنوي أو 10% سنوي مقابل 11.25% قبل الخفض.

وأصدر البنك الأهلي المصري بيانًا أوضح فيه تفاصيل شرائح حساب التوفير، ووفق ما جاء فيه ينقسم حساب توفير المستقبل إلى 3 شرائح ويبدأ فتح الحساب من 500 جنيه بشرط لايزيد سن العميل عن 50 عاما ولا يقل عن 16 عاما.

وتبدأ الشريحة الأولى في حساب توفير المستقبل من 3 آلاف جنيه إلى 100 ألف جنيه، وتكون قيمة الفائدة للعائد الشهري نحو 7%، وتكون أو 7.25% العائد الربع سنوي أو 7.5% للنصف سنوي او 7.75% السنوي.

أما الشريحة الثانية فهي تبدأ من 100 ألف جنيه إلى 500 ألف جنيه، ويتم تصرف الفائدة وقيمتها 7.75% للشهري أو 8% ربع سنوي أو 8.25% نصف سنوي أو 8.5% نصف سنوي.

والشريحة الثالثة والأخيرة تبدأ من 500 ألف جنيه وأكثر، وتمنح فائدة 8.75% شهريا أو 9% ربع سنوي أو 9.25% نصف سنوي أو 9.5% سنوي.

ووفق ما جاء في بيان البنك الأهلي، فإن حساب المدخر الصغير ذو الجوائز، ينقسم إلى 4 شرائح، ولكن هذا الحساب عكس الحسابات الأخرى حيث كلما قلت شريحة حساب التوفير يمنح فائدة أعلى.

في الشريحة الأولى يتم منح فائدة 10% سنويا وتتراوح قيمة الإيداعات بها ما بين 3 آلاف جنيه إلى 30 الف جنيه.

في الشريحة الثانية يتم منح فائدة 8.25% سنويا وتتراوح قيمة إيداعاتها من 30 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه.

الشريحة الثالثة تبدأ من 50 الف جنيه إلى 100 ألف جنيه وتمنح فائدة 8.25% سنويا.

الشريحة الرابعة والأخيرة تبدأ من 100 ألف جنيه يتم منح فائدة 7.75% سنويا.

جدير بالذكر أن البنك الأهلي المصري قد قرر خفض سعر الفائدة بمقدار 1% على جميع شهادات الادخار عقب قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة على الإيداع والاقتراض بنسبة 1.5% في آخر اجتماع للجنة السياسة النقدية.