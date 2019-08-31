خفض الفائدة على حسابات التوفير إلى 1.5% ببنك التجاري وفا

31 أغسطس، 2019
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البنك التجاري "وفا" يعلن عن وظائف شاغرة.. اليكم الشروط وطريقة التقديم
البنك التجاري "وفا" يعلن عن وظائف شاغرة.. اليكم الشروط وطريقة التقديم
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أعلن البنك التجاري وفا بنك مصر، خفض الفائدة على حسابات التوفير المقسمة إلى شرائح مختلفة بين 0.5% إلى 1.5%، وذلك وفقًا لما ذكره مسؤول بخدمة العملاء في تصريحات صحفية.

واختلفت نسبة الخفض على حسابات التوفير حسب آجال كل شريحة حيث تم خفض الشرائح الأقل من 500 ألف جنيه إلى 0.5%، بينما تم خفض الشرائح الأكثر من 500 ألف جنيه إلى 1.5%، وذلك بما يتوافق ولجنة السياسات النقدية.

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وكان البنك المركزي أعلن في اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس الماضي خفض الفائدة إلى نحو 1.5%.

كما قرر التجاري وفا بنك مصر خفض الفائدة بنسبة 1% على الشرائح الأكثر من 300 ألف جنيه وإبقائها على الشرائح الأقل من ذلك.

وينتظر التجاري وفا بنك موافقة البنك المركزي ليخفض الفائدة على الشهادات الادخارية.

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