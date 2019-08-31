في ظل الحرب التجارية.. الذهب يرتفع عالميًا للشهر الرابع على التوالي

31 أغسطس، 2019
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من جديد الذهب يصعد عالمياً ويسجل أعلى مستوى له في 6 أعوام
من جديد الذهب يصعد عالمياً ويسجل أعلى مستوى له في 6 أعوام
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انخفضت أسعار الذهب خلال تعاملات أمس الجمعة مع صعود أسواق الأسهم وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، إلا أنها سجلت رابع مكاسب شهرية على التوالي، كما دفعت المخاوف من ركود عالمي وحالة عدم اليقين التي تحيط بعلاقات التجارة بين الولايات المتحدة والصين المستثمرين إلى شراء الأصول الاستثمارية الآمنة.
وتراجع الذهب في المعاملات الفورية إلى 1520.39 دولار للأوقية بنسبة 0.4% في نهاية جلسة التداول، لكنه ينهي الشهر على مكاسب بحوالي 7.5%.
وانخفضت العقود الأمريكية للذهب 0.5% لتبلغ عند التسوية 1529.40 دولار للأوقية.
وأوضحت وزارة الخارجية الصينية يوم الجمعة أن هناك اتصال فعال بين المفاوضين التجاريين الأمريكيين والصينيين بعد يوم من مناقشة الجانبين الجولة القادمة من مفاوضات التجارة المباشرة التي ستعقد في سبتمبر.
وقالت وزارة التجارة الصينية يوم الخميس إن كلا الجانبين يناقشان جولة اجتماعات سبتمبر، وأضافت أنه من المهم أن تقوم واشاطن بإلغاء الزيادة في الرسوم الجمركية.
وكان من أبرز الأسباب التي ساهمت في صعود الذهب بأكثر من 100 دولار في أغسطس التصعيد في الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم وتزايد المخاوف من تباطؤ عالمي.
كما أدى انعكاس منحنى العائد الأمريكي مؤخرًا، والذي فيه تكون عوائد السندات القصيرة الأجل أعلى من عوائد السندات الطويلة الأجل، إلى إثارة القلق بين المستثمرين لأنه غالبًا ما يسبق ركودًا.
وعلى صعيدِ آخر، يتوقع الكثير من المحللين الاقتصاديين أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة الشهر القادم لتحفيز الاقتصاد.

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