شروط وإجراءات قروض تمويل أصحاب المهن الحرة في 6 بنوك

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تتنافس البنوك الحكومية والخاصة في تقديم عدد من القروض للفئات المختلفة من بينهم قروض تمويل أصحاب المهن الحرة.

ويرصد “مصر 365” تفاصيل الحصول على هذه القروض على النحو التالي:

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بنك مصر

تصل قيمة قرض إلى 500 ألف جنيه.

تصل مده التقسيط إلى 5 سنوات.

وثيقة تأمين مجانية على الحياة والعجز الكلي.

لا يشترط وجود ضامن للعميل.

المستندات المطلوبة (بيان بالدخل الشهري- صورة بطاقة رقم القومي- طلب الحصول على القرض- صورة من تصريح مزاولة المهنة- صورة من البطاقة الضريبية- إيصال مرافق حديث لم يمر عليه 3 أشهر).

بنك الإسكندرية

تصل مدة التمويل إلى 7 سنوات.

الحد الأدنى لقيمة التمويل 5 آلاف جنيه، والحد الأقصى يصل إلى 1.5 مليون جنيه.

الحصول على تأمين مجاني على الحياة خلال مدة التمويل.

إمكانية اختيار طريقة احتساب العائد.

يجب أن يكون الحد الأدنى للراتب الشهري 4 آلاف جنيه، وأن يتراوح عمر العميل بين 25 و65 عامًا.

المستندات المطلوبة (صورة من بطاقة الرقم القومي- فواتير حديثة للتليفون أو الكهرباء أو الغاز- بطاقة ضريبية- سجل مهني/ شهادة مزاولة مهنة / شهادة استشاري هندسي- كشف حساب لعملاء البنك لآخر 6 أشهر ولغير عملاء البنك لآخر 12 شهرًا).

البنك التجاري الدولي

يصل مبلغ التمويل إلى 750 ألف جنيه.

مرونة في السداد لمدة تصل إلى 8 سنوات.

تحديد مبلغ القرض وفقا للتعاملات على كشف الحساب البنكي.

تأمين على الحياة خلال فترة سداد القرض.

المستندات المطلوبة (صورة من بطاقة الرقم القومي- سجل تجاري حديث- كشف حساب بنكي لآخر 6 أشهر للعملاء الجدد فقط- إيصال مرافق حديث لفاتورة الهاتف أو الكهرباء أو الغاز بحد أقصى 3 أشهر).

بنك HSBC

يصل مبلغ تمويل حتى 500 ألف جنيه على أساس متوسط مبلغ الإيداع لآخر 6 أشهر.

إعفاء من شرط الحد الأدنى من الرصيد على الحساب ذو الصلة طوال فترة التمويل.

الاستفادة من فترة سداد التمويل بطريقة مرنة من 6 أشهر إلى 60 شهرًا.

أقساط شهرية متساوية ثابتة للتخطيط السهل للميزانية الشهرية.

بنك SAIB

يتراوح الحد النقدي بين 10 آلاف و 100 ألف جنيه.

فترة سداد مرنة من 12 شهرًا وحتى 60 شهرًا.

يتم السداد من خلال قسط شهري ثابت.

لا تزيد قيمة القسط الشهري على 25% من المرتب الإجمالي للمقترض.

معدل الفائدة السنوية 9.6%.

المستندات المطلوبة (صورة ضوئية من بطاقة تحقيق الشخصية- فاتورة حديثة للخدمات العامة- شهادة بيان تفصيلي بالدخل و تاريخ التعيين من الموارد البشرية بجهة العمل- كشف حساب بنكي عن آخر 6 أشهر لكل من المقترض والضامن).

البنك العربي الإفريقي

الحد الأدنى للتمويل 15 ألف جنيه.

الحد الأقصى للتمويل مليون جنيه ونصف.

مرونة في مدة سداد التمويل تصل إلى 120 شهرًا.

إمكانية تأجيل القسط حتى 3 مرات في السنة.

إمكانية تقليل قيمة القسط عن طريق مد فترة السداد.

تأمين مجاني الحياة طوال فترة سداد التمويل.

فتح حساب في البنك العربي الأفريقي الدولي.

إحصار صورة من بطاقة الرقم القومي السارية.

يجب ألا يقل السن عن 21 سنة ولا يزيد على 65 سنة عند تاريخ انتهاء التمويل.

يجب أن يكون العميل قد تم تعيينه على الأقل لمدة 6 أشهر على الأقل في المكان الحالي الذي يعمل به.