شروط وإجراءات قروض تمويل أصحاب المهن الحرة في 6 بنوك

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تتنافس البنوك الحكومية والخاصة في تقديم عدد من القروض للفئات المختلفة من بينهم قروض تمويل أصحاب المهن الحرة.
ويرصد “مصر 365” تفاصيل الحصول على هذه القروض على النحو التالي:
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بنك مصر
- تصل قيمة قرض إلى 500 ألف جنيه.
- تصل مده التقسيط إلى 5 سنوات.
- وثيقة تأمين مجانية على الحياة والعجز الكلي.
- لا يشترط وجود ضامن للعميل.
- المستندات المطلوبة (بيان بالدخل الشهري- صورة بطاقة رقم القومي- طلب الحصول على القرض- صورة من تصريح مزاولة المهنة- صورة من البطاقة الضريبية- إيصال مرافق حديث لم يمر عليه 3 أشهر).
بنك الإسكندرية
- تصل مدة التمويل إلى 7 سنوات.
- الحد الأدنى لقيمة التمويل 5 آلاف جنيه، والحد الأقصى يصل إلى 1.5 مليون جنيه.
- الحصول على تأمين مجاني على الحياة خلال مدة التمويل.
- إمكانية اختيار طريقة احتساب العائد.
- يجب أن يكون الحد الأدنى للراتب الشهري 4 آلاف جنيه، وأن يتراوح عمر العميل بين 25 و65 عامًا.
- المستندات المطلوبة (صورة من بطاقة الرقم القومي- فواتير حديثة للتليفون أو الكهرباء أو الغاز- بطاقة ضريبية- سجل مهني/ شهادة مزاولة مهنة / شهادة استشاري هندسي- كشف حساب لعملاء البنك لآخر 6 أشهر ولغير عملاء البنك لآخر 12 شهرًا).
البنك التجاري الدولي
- يصل مبلغ التمويل إلى 750 ألف جنيه.
- مرونة في السداد لمدة تصل إلى 8 سنوات.
- تحديد مبلغ القرض وفقا للتعاملات على كشف الحساب البنكي.
- تأمين على الحياة خلال فترة سداد القرض.
- المستندات المطلوبة (صورة من بطاقة الرقم القومي- سجل تجاري حديث- كشف حساب بنكي لآخر 6 أشهر للعملاء الجدد فقط- إيصال مرافق حديث لفاتورة الهاتف أو الكهرباء أو الغاز بحد أقصى 3 أشهر).
بنك HSBC
- يصل مبلغ تمويل حتى 500 ألف جنيه على أساس متوسط مبلغ الإيداع لآخر 6 أشهر.
- إعفاء من شرط الحد الأدنى من الرصيد على الحساب ذو الصلة طوال فترة التمويل.
- الاستفادة من فترة سداد التمويل بطريقة مرنة من 6 أشهر إلى 60 شهرًا.
- أقساط شهرية متساوية ثابتة للتخطيط السهل للميزانية الشهرية.
بنك SAIB
- يتراوح الحد النقدي بين 10 آلاف و 100 ألف جنيه.
- فترة سداد مرنة من 12 شهرًا وحتى 60 شهرًا.
- يتم السداد من خلال قسط شهري ثابت.
- لا تزيد قيمة القسط الشهري على 25% من المرتب الإجمالي للمقترض.
- معدل الفائدة السنوية 9.6%.
- المستندات المطلوبة (صورة ضوئية من بطاقة تحقيق الشخصية- فاتورة حديثة للخدمات العامة- شهادة بيان تفصيلي بالدخل و تاريخ التعيين من الموارد البشرية بجهة العمل- كشف حساب بنكي عن آخر 6 أشهر لكل من المقترض والضامن).
البنك العربي الإفريقي
- الحد الأدنى للتمويل 15 ألف جنيه.
- الحد الأقصى للتمويل مليون جنيه ونصف.
- مرونة في مدة سداد التمويل تصل إلى 120 شهرًا.
- إمكانية تأجيل القسط حتى 3 مرات في السنة.
- إمكانية تقليل قيمة القسط عن طريق مد فترة السداد.
- تأمين مجاني الحياة طوال فترة سداد التمويل.
- فتح حساب في البنك العربي الأفريقي الدولي.
- إحصار صورة من بطاقة الرقم القومي السارية.
- يجب ألا يقل السن عن 21 سنة ولا يزيد على 65 سنة عند تاريخ انتهاء التمويل.
- يجب أن يكون العميل قد تم تعيينه على الأقل لمدة 6 أشهر على الأقل في المكان الحالي الذي يعمل به.
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