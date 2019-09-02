Advertisements

سعر الدولار اليوم، ننشر أحدث الأخبار والتفاصيل الخاصة بسعر الدولار الأمريكي في جمهورية مصر العربية حيث يقدم مصر 365 جدول محدث بالأسعار اليومية للسوق المحلي المصري لبيع وشراء الدولار إلى البنوك المصرية.

هذه الصفحة تعد مرجع لكل من يهتم ببيع وشراء الدولار الأمريكي في مصر ولمن أراد تحويل الدولار من أحد البنوك المصرية ويعد الدولار الأمريكي العملة الأشهر والمتداولة بكثرة هذه الأسعار محدثة حسب المواقع الرسمية للبنوك المصرية طوال اليوم.

Advertisements

ستجد أهم وآخر أخبار الدولار الأمريكي والاقتصاد المصري وكل ما يخص هذا الشأن.

هذا الجدول التفصيلي لأسعار الدولار الأمريكي اليوم حسب الصفحات الرسمية للبنوك المصرية.

بنك HSBC افضل بنك تبيع له الدولار الامريكي بسعر 16.51 ج.م سعر الشراء بنك مصر افضل بنك تشتري منه الدولار الامريكي بسعر 16.6 ج.م سعر البيع

سعر الدولار في السوق السوداء

بلغ سعر الدولار الأمريكي في السوق السوداء اليوم 16.56 جنيه للشراء مقابل 16.60 جنيهاً للبيع.

سعر الدولار الآن

البنك سعر الشراء سعر البيع مصر إيران للتنمية 16.5100 16.6100 البنك المصري الخليجي 16.5100 16.6100 البنك الأهلي 16.5000 16.6000 بنك البركة 16.5100 16.6100 بنك الاسكندرية 16.5000 16.6000 البنك العربي الافريقي 16.5000 16.6000 البنك المركزي 16.5000 16.6230 بنك مصر 16.5000 16.6000 بنك بلوم مصر 16.5000 16.6000 كريدي أجريكول 16.5000 16.6000 بنك التعمير والإسكان 16.5100 16.6100 بنك بيريوس 16.5100 16.6100 البنك التجاري الدولي 16.5000 16.6000 المصري لتنمية الورادات 16.5100 16.6100 بنك المشرق 16.5100 16.6100 البنك الأهلي اليوناني 16.5000 16.6000 بنك HSBC 16.5100 16.6100

تحركات سعر الدولار الأمريكي في عام 2019

بدأ الدولار الأمريكي بالتراجع أمام الجنيه المصري بشكل تدريجي في العام الحالي على مدار الأسابيع الماضية، ليسجل أقل قيمة له أمام الجنيه في عام 2019 في منتصف إبريل الماض ي مخالفًا لكافة توقعات المؤسسات المالية بزيادة سعر الدولار أمام الجنيه المصري.