سعر الدولار اليوم، ننشر أحدث الأخبار والتفاصيل الخاصة بسعر الدولار الأمريكي في جمهورية مصر العربية حيث يقدم مصر 365 جدول محدث بالأسعار اليومية للسوق المحلي المصري لبيع وشراء الدولار إلى البنوك المصرية.
هذه الصفحة تعد مرجع لكل من يهتم ببيع وشراء الدولار الأمريكي في مصر ولمن أراد تحويل الدولار من أحد البنوك المصرية ويعد الدولار الأمريكي العملة الأشهر والمتداولة بكثرة هذه الأسعار محدثة حسب المواقع الرسمية للبنوك المصرية طوال اليوم.
ستجد أهم وآخر أخبار الدولار الأمريكي والاقتصاد المصري وكل ما يخص هذا الشأن.
هذا الجدول التفصيلي لأسعار الدولار الأمريكي اليوم حسب الصفحات الرسمية للبنوك المصرية.
16.51 ج.م
سعر الشراء
16.6 ج.م
سعر البيع
سعر الدولار في السوق السوداء
بلغ سعر الدولار الأمريكي في السوق السوداء اليوم 16.56 جنيه للشراء مقابل 16.60 جنيهاً للبيع.
سعر الدولار الآن
|البنك
|سعر الشراء
|سعر البيع
|مصر إيران للتنمية
|16.5100
|16.6100
|البنك المصري الخليجي
|16.5100
|16.6100
|البنك الأهلي
|16.5000
|16.6000
|بنك البركة
|16.5100
|16.6100
|بنك الاسكندرية
|16.5000
|16.6000
|البنك العربي الافريقي
|16.5000
|16.6000
|البنك المركزي
|16.5000
|16.6230
|بنك مصر
|16.5000
|16.6000
|بنك بلوم مصر
|16.5000
|16.6000
|كريدي أجريكول
|16.5000
|16.6000
|بنك التعمير والإسكان
|16.5100
|16.6100
|بنك بيريوس
|16.5100
|16.6100
|البنك التجاري الدولي
|16.5000
|16.6000
|المصري لتنمية الورادات
|16.5100
|16.6100
|بنك المشرق
|16.5100
|16.6100
|البنك الأهلي اليوناني
|16.5000
|16.6000
|بنك HSBC
|16.5100
|16.6100
تحركات سعر الدولار الأمريكي في عام 2019
بدأ الدولار الأمريكي بالتراجع أمام الجنيه المصري بشكل تدريجي في العام الحالي على مدار الأسابيع الماضية، ليسجل أقل قيمة له أمام الجنيه في عام 2019 في منتصف إبريل الماض ي مخالفًا لكافة توقعات المؤسسات المالية بزيادة سعر الدولار أمام الجنيه المصري.