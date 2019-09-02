سعر الدولار اليوم

أسعار الدولار الأمريكي محدثة تلقائيًا

2 سبتمبر، 2019
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دولار أمريكي
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سعر الدولار اليوم، ننشر أحدث الأخبار والتفاصيل الخاصة بسعر الدولار الأمريكي في جمهورية مصر العربية حيث يقدم مصر 365 جدول محدث بالأسعار اليومية للسوق المحلي المصري لبيع وشراء الدولار إلى البنوك المصرية.

هذه الصفحة تعد مرجع لكل من يهتم ببيع وشراء الدولار الأمريكي في مصر  ولمن أراد تحويل الدولار من أحد البنوك المصرية ويعد الدولار الأمريكي العملة الأشهر والمتداولة بكثرة هذه الأسعار محدثة حسب المواقع الرسمية للبنوك المصرية طوال اليوم.

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ستجد أهم وآخر أخبار الدولار الأمريكي والاقتصاد المصري وكل ما يخص هذا الشأن.

هذا الجدول التفصيلي لأسعار الدولار الأمريكي اليوم حسب الصفحات الرسمية للبنوك المصرية.

بنك HSBC افضل بنك تبيع له الدولار الامريكي بسعر

16.51 ج.م

سعر الشراء

بنك مصر افضل بنك تشتري منه الدولار الامريكي بسعر

16.6 ج.م

سعر البيع

 

سعر الدولار في السوق السوداء

بلغ سعر الدولار الأمريكي في السوق السوداء اليوم  16.56 جنيه للشراء مقابل 16.60 جنيهاً للبيع.

سعر الدولار الآن

البنكسعر الشراءسعر البيع
مصر إيران للتنمية16.510016.6100
البنك المصري الخليجي16.510016.6100
البنك الأهلي16.500016.6000
بنك البركة16.510016.6100
بنك الاسكندرية16.500016.6000
البنك العربي الافريقي16.500016.6000
البنك المركزي16.500016.6230
بنك مصر16.500016.6000
بنك بلوم مصر16.500016.6000
كريدي أجريكول16.500016.6000
بنك التعمير والإسكان16.510016.6100
بنك بيريوس16.510016.6100
البنك التجاري الدولي16.500016.6000
المصري لتنمية الورادات16.510016.6100
بنك المشرق16.510016.6100
البنك الأهلي اليوناني16.500016.6000
بنك HSBC16.510016.6100

تحركات سعر الدولار الأمريكي في عام 2019

بدأ الدولار الأمريكي بالتراجع أمام الجنيه المصري بشكل تدريجي في العام الحالي على مدار الأسابيع الماضية، ليسجل أقل قيمة له أمام الجنيه في عام 2019 في منتصف إبريل الماض ي مخالفًا لكافة توقعات المؤسسات المالية بزيادة سعر الدولار أمام الجنيه المصري.

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مصر 365 على أخبار جوجل
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