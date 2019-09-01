الدولار الأمريكي يستقر أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الأحد

1 سبتمبر، 2019
183
Advertisements

استقر سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري مع بداية تعاملات اليوم، الأحد، في 10 بنوك مع وذلك مقارنة بمستواه في نهاية تعاملات الخميس.
حيث استقر سعر الدولار في بنوك الأهلي المصري، ومصر، وكريدي أجريكول، والعربي الأفريقي، والتجاري الدولي، والإسكندرية عند نحو 16.50 جنيه للشراء، و16.60 جنيه للبيع.
كما استقر سعر العملة الأمريكية في بنكي قناة السويس، والبركة عند نحو 16.51 جنيه للشراء، و16.61 جنيه للبيع.
فيما حافظ سعر الدولار عند مستواه في بنك التعمير والإسكان عند نحو 16.49 جنيه للشراء، و16.59 جنيه للبيع.
كما واصلت العملة الأمريكية استقرارها سعر في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 16.52 جنيه للشراء، و16.61 جنيه للبيع.

Advertisements
مصر 365 على أخبار جوجل
الوسوم

مقالات ذات صلة

اسعار الحديد والاسمنت اليوم
1 سبتمبر، 2019
1٬687

اسعار الحديد والاسمنت اليوم الأحد 1 سبتمبر 2019: أسعار الحديد والأسمنت اليوم فى مصر

1 سبتمبر، 2019
759

أسعار العملات والذهب اليوم الأحد 1 سبتمبر 2019: احدث اسعار الدولار والريال واليورو اليوم

بورصة الدواجن
1 سبتمبر، 2019
7٬123

اسعار بورصة الدواجن اليوم الأحد 1 سبتمبر 2019: أسعار الدواجن الآن في مصر

سعر الريال السعودي اليوم
1 سبتمبر، 2019
1٬139

سعر الريال السعودي اليوم الأحد 1 سبتمبر 2019 بالبنوك والسوق السوداء في مصر

سعر اليورو
1 سبتمبر، 2019
1٬115

سعر اليورو اليوم الأحد 1 سبتمبر 2019 بالبنوك والسوق السوداء

سعر الدولار اليوم
1 سبتمبر، 2019
3٬710

سعر الدولار اليوم الأحد 1 سبتمبر 2019: أسعار الدولار بالبنوك والسوق السوداء الآن

سعر الذهب اليوم
1 سبتمبر، 2019
24٬930

سعر الذهب اليوم الأحد 1 سبتمبر 2019: أسعار الذهب بمحلات الصاغة في مصر

قروض أصحاب المهن الحرة
1 سبتمبر، 2019
690

شروط وإجراءات قروض تمويل أصحاب المهن الحرة في 6 بنوك

من جديد الذهب يصعد عالمياً ويسجل أعلى مستوى له في 6 أعوام
31 أغسطس، 2019
864

في ظل الحرب التجارية.. الذهب يرتفع عالميًا للشهر الرابع على التوالي

الأهلي يدرج خطة جديدة لجذب شرائح جديدة من العملاء
31 أغسطس، 2019
1٬581

“الأهلي” يٌخفض الفائدة على حساب التوفير بنسبة 1.25%

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

إغلاق