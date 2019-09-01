الدولار الأمريكي يستقر أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الأحد

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استقر سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري مع بداية تعاملات اليوم، الأحد، في 10 بنوك مع وذلك مقارنة بمستواه في نهاية تعاملات الخميس.

حيث استقر سعر الدولار في بنوك الأهلي المصري، ومصر، وكريدي أجريكول، والعربي الأفريقي، والتجاري الدولي، والإسكندرية عند نحو 16.50 جنيه للشراء، و16.60 جنيه للبيع.

كما استقر سعر العملة الأمريكية في بنكي قناة السويس، والبركة عند نحو 16.51 جنيه للشراء، و16.61 جنيه للبيع.

فيما حافظ سعر الدولار عند مستواه في بنك التعمير والإسكان عند نحو 16.49 جنيه للشراء، و16.59 جنيه للبيع.

كما واصلت العملة الأمريكية استقرارها سعر في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 16.52 جنيه للشراء، و16.61 جنيه للبيع.