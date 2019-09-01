تفاصيل برنامج تمويل أصحاب الأعمال من مصرف أبوظبي

1 سبتمبر، 2019
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إليكم.. تفاصيل برنامج تمويل أصحاب الأعمال من مصرف أبوظبي
إليكم.. تفاصيل برنامج تمويل أصحاب الأعمال من مصرف أبوظبي
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أعلن مصرف أبو ظبي الإسلامي عن تقديم العديد من برامج التمويل، من بينها برنامج تمويل أصحاب الأعمال، وسوف تستعرض موقع مصر 365 إجراءات الحصول على التمويل أصحاب الأعمال الذي قد تم الإعلان عنه من قبل مصرف أبوظبي الإسلامي، وهو أحد البنوك العاملة بمجال الصرافة المصرية، حيث تقدم كافة البنوك العاملة داخل السوق المصري العديد من الخدمات المالية وخدمات التمويل المالي إلى العديد من الأفراد والفئات داخل المجتمع المصري.

برنامج تمويل أصحاب الأعمال بمصرف أبوظبي الإسلامي

  • يقدم مصرف أبوظبي الإسلامي تمويل يصل إلى 500 ألف جنيهاً مصرياً.
  • يتم السداد عبر أقساط شهرية متساوية تصل مدتها الزمنية إلى 60 شهراً.
  • دفع تأمين تكافلي على الحياة طوال فترة التمويل.
  • نسب الربح التنافسية تبعاً لعقد المرابحة، والشريعة الإسلامية.
  • نسبة عبء الديون تصل إلى نسبة 30%.

المستندات المطلوبة:

  1. يقوم العميل بتقديم طلب تمويل إلى مصرف أبوظبي الإسلامي.
  2. تقديم صورة من بطاقة رقم قومي سارية للمواطنين المصريين.
  3. كشف حساب بنكي للـ 6 أشهر السابقة.
  4. تقديم السجل التجاري بالنسبة إلى فئة رجال الأعمال.
  5. تقديم ترخيص مزاولة المهنة، لفئة ذوي المهن الحرة.

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