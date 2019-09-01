“الإسكان” تطرح 3 آلاف قطعة أرض للأفراد خلال سبتمبر

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أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، استعدادها لطرح عددٍ من الأراضي الجديدة لصالح الأفراد، وذلك ضمن محور أراضي الإسكان الاجتماعي والمتميز والأكثر تميزًا، في عددٍ من المدن الجديدة.

وقال معاون وزير الإسكان لشؤون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الدكتور وليد عباس، إن الهيئة تستعد لطرح قطع الأراضي للأفراد، حيث إنَّ عدد القطع التي من المقرر أن تطرحها الوزارة ستصل إلى نحو 3 آلاف قطعة أرض، موضحًا أن الأراضي ستنقسم إلى نحو ألفي قطعة من أجل الإسكان المتميز والأكثر تميزًا، ونحو ألف قطعةٍ من الأراضي من أجل الإسكان الاجتماعي.

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وأضاف معاون وزير الإسكان لشؤون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أنَّ عدد قطع الأراضي المطروحة “النهائي”، يُحدد وفقًا لخطة تسويق كل مدينة، وكذا وفقا لحجم الطلب عليها، مؤكدًا أنَّ الوزارة ستطرح الأراضي، خلال شهر سبتمبر الجاري، وذلك من خلال الحجز الإلكتروني لأراضي الإسكان المتميز والأكثر تميزًا، أما أراضي الإسكان الاجتماعي سيجرى طرحها عن طريق نظام القرعة العلنية.

وأوضح الدكتور وليد عباس أنَّ مساحات الأراضي ستبدأ من 209 أمتار وستصل إلى نحو 1500 مترٍ مربعٍ، معلنًا أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ستطرح بشكلٍ مستمر قطع أراضٍ للأفراد بأنواع مختلفة من أجل ضبط السوق وكذا تلبية احتياجات المواطنين.