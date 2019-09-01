المؤشر الرئيسي للبورصة يغلق تعاملات اليوم مرتفعاً بنسبة 0.65%

1 سبتمبر، 2019
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المؤشر الرئيسي للبورصة يغلق تعاملات اليوم مرتفعاً بنسبة 0.65%
المؤشر الرئيسي للبورصة يغلق تعاملات اليوم مرتفعاً بنسبة 0.65%
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وقد أنهى المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية “EGX30” تعاملات اليوم الأحد الأول من شهر سبتمبر الجاري لعام 2019، مرتفعاً بنسبة 0.65% ليصل إلى مستوى 14931.66 نقطة.

كما صعد مؤشر “EGX50 EWI” لأكبر 50 شركة متداولة بالبورصة المصرية، بنسبة 0.45% حيث أغلق تعاملات اليوم عند مستوى يقرب من 2182.44 نقطة.

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كما ارتفع مؤشر “EGX30 Capped”، وهو المؤشر المحدد للأوزان بنسبة 0.50%، حيث تم إغلاق تعاملات اليوم عند مستوى 18154.03 نقطة، كما ارتفع مؤشر “EGX30 TR” لأنشط 30 شركة للعائد الكلي، بنسبة مئوية تصل إلى 0.9%، حيث تم إغلاق تعاملات اليوم الأحد عند مستوى 5536.4 نقطة.

كما ارتفع مؤشر “EGX70” بنسبة مئوية تصل إلى 0.25%، حيث أغلق تعاملات اليوم عند مستوى 554.73 نقطة، كما ارتفع مؤشر “EGX100” بنسبة مئوية تصل إلى 0.45%، حيث أغلقت تعاملات اليوم عند مستوى 1461.62 نقطة.

كما سجل حجم التداول خلال جلسة اليوم بما يقرب من 622 مليون جنيهاً مصرياً، وارتفع رأس المال السوقي بما يقرب من 2.4 مليار جنيهاً مصرياً، ليسجل ما يقرب من 772.6 مليار جنيهاً مصرياً نهاية تعاملات اليوم.

واتجه المصريين وحدهم خلال تداولات اليوم إلى البيع، لتسجل صافي مبيعات المصريين بما يقرب من 41 مليون جنيهاً مصرياً.

بينما اتجه المستثمرين الأجانب والعرب أيضاً إلى الشراء، لتسجل صافي مشتريات المستثمرين الأجانب ما يقرب من 27.5 مليون جنيهاً مصرياً، وسجل صافي مشتريات المستثمرين العرب ما يقرب من 13.6 مليون جنيهاً مصرياً.

وسجل عدد أسهم الشركات المرتفعة خلال تعاملات اليوم الأحد ما يقرب من 72 شركة، بينما تراجعت أسهم ما يقرب من 48 شركة، ولم تتغير أسهم ما يقرب من 42 شركة خلال تعاملات البورصة اليوم.

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