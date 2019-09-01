بشرى سارة لمستحقى شهادات قناة السويس.. 4 بنوك ترد الشهادات خلال هذا الموعد

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أعلنت 4 بنوك حكومية عن موعد رد قيمة شهادات حفر قناة السويس المصرية الجديدة خلال شهر سبتمبر الجاري 2019، نظراً لاستحقاق تلك الشهادات والمحددة بمدة خمس سنوات بفائدة تصل إلى 12.5% لفئات 10 جنيهات، و100 جنيهاً مصرياً، و1000 جنيهاً مصرياً ومضاعفاتها.

البنك المصرية الـ 4

البنك الأهلي المصري. بنك مصر. بنك القاهرة. بنك قناة السويس.

وقد أعلنت البنوك الأربعة أنه خلال الـ 3 أيام القادمة، وتحديداً يوم الأربعاء القادم، سوف يتم رد قيمة شهادات حفر قناة السويس خلال شهر سبتمبر 2019، نظرا لانتهاء فترة استحقاق قيمة تلك الشهادات، والمحددة بمدة 5 أعوام، بفائدة تصل إلى 12.5% لفئات:

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10 جنيهات.

100 جنيه.

1000 جنيه ومضاعفاتها.

ونجح الجهاز المصرفي المصري منذ 5 سنوات، وبالتحديد خلال يوم 4 من شهر سبتمبر لعام 2014 في تلبية المبادرة المطروحة من قبل رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي من أجل حفر قناة السويس الجديدة، واستطاع خلالها جمع ما يقرب من 64 مليار جنيهاً مصرياً، خلال مدة زمنية تصل إلى 8 أيام فقط من المواطنين المصريين من غير المتعاملين مع البنوك.

وتبعاً للمصادر المصرفية، فإن الأربعة بنوك المصرية المصدرة لتلك الشهادات قد التزمت خلال مدة الخمس سنوات السابقة، بصرف عوائد الاكتتابات الخاصة بتلك الشهادات إلى العملاء عبر حساباتهم المصرفية بصورة دورية كل فترة 3 أشهر بواقع 4 مرات على مستوى العام الواحد، حيث تم احتساب العوائد بواقع 20 مرة طوال الخمس سنوات السابقة، اللاحقة على عمليات الاكتتاب للشهادات من فئات الـ 1000 جنيهاً مصرياً ومضاعفاتها، إلا أن فئتي 10 و 100 جنيه، سوف يتم صرف العوائد بعد مرور خمس سنوات بواقع مرة واحدة للعائد.

وأضافت المصادر أن كلا من وزارة المالية المصرية، وهيئة قناة السويس، هما الجهتين الضامنتين لقيمة، وعوائد تلك الشهادات و تلتزمان برد قيمة الشهادات للعملاء المكتتبين.

وقد احتل البنك الأهلي المصري، المركز الأول بحصيلة شهادات قناة السويس الجديدة، يليه بنك مصر، ثم بنك القاهرة، ثم بنك قناة السويس.

وتبعاً للتقارير الصادرة من قبل البنك المركزي المصري فإن نسبة 82% من حصيلة الشهادات للأفراد مقابل نسبة 18% من المؤسسات، كأن أبرزها قطاع التأمينات الاجتماعية التي استثمرت شهادات بقيمة 3 مليارات جنيهاً مصرياً.

وسجلت حصيلة الأموال المكتتب فيها من خارج الجهاز المصرفي بما يقرب من 27 مليار جنيهاً مصرياً، بالاضافة إلى قيمة 1.5 مليار دولار أمريكي، كانت هناك صورة تحويلات الي العملة المصرية “الجنيه”، بالإضافة إلى طلبات شراء الشهادات من فئة الـ10 جنيهات، بواقع يقرب من 1.1 مليون طلب شراء، و 150 ألف طلب لفئة الـ 100 جنيهاً مصرياً، والبقية لفئة الـ 1000 جنيهاً مصرياً ومضاعفاته.

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